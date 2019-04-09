التنفس من الأنف صحي أكثر من الفم

المصدر: البيان الإلكتروني

وهذا يرجع لأن الأنف يضمن أن أي هواء يدخل الجسم يكون دافئا ونظيفا ورطبا قدر المستطاع. ويميل أغلب الأشخاص للتنفس بعمق أكثر من خلال أنوفهم وهو ما يعد أفضل بشكل عام.

والأمر صحيح أيضا عند الزفير ففي حالة الزفير من الأنف، فمن المحتمل أن يتخلص المرء من كمية أكثرمن نفايات الهواء .

وهذه المعلومة مهمة خصوصا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.