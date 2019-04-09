«صدأ» الإماراتية تحصد جائزة مهمة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

المصدر: شرم الشيخ - البيان

فازت مسرحية «صدأ» لفرقة مسرح دبا الفجيرة بجائزة أفضل عمل مسرحي في إطار منافستها على جوائز محور «مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية» في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الرابعة، والذي تنظمه وترعاه وزارة الثقافة المصرية، حيث تنافست الإمارات مع العراق وإسبانيا وعمان، لتنال الإمارات الجائزة الكبرى مناصفة بينها وبين العراق، كما كرّم المهرجان الأديب الإماراتي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ورئيس جمعية المسرحيين.

والمسرحية الإماراتية الفائزة من تأليف أحمد عبد الله راشد، وإخراج إبراهيم القحومي، وتمثيل: أيمن الخديم، وعبدالله علي الخديم، حيث يرتكز العمل المسرحي على قصص أفراد يعبرون عن مكنوناتهم الداخلية والأفكار التي تدور في ذاكرتهم من خلال لجوئهم إلى سكة قطار مهجورة عاقر.. لا حياة تدب فيها اتخذت منها فئة من الأشخاص ملاذاً لترمي بها همومها وتشتكي العقبات التي تعرقل حياتها.

وقال حمد الظنحاني رئيس لجنة المسرح في جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح: إن فوز الإمارات بجائزة أفضل عمل في أهم مهرجان مسرحي للشباب هو إنجاز جديد للمسرح الإماراتي الذي يتقدم خطوات نحو الأمام بفضل دعم القيادة الرشيدة للمسرح الإماراتي، ودعم ورعاية سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لكافة المناسبات الثقافية في الفجيرة.