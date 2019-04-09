انطلاق «الفنون في منارة السعديات»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أمس، معرض «الفنون في منارة السعديات» في إطار برنامج «فن أبوظبي»، بالتزامن مع فعاليات القمة الثقافية أبوظبي، حيث يستمر المعرض شهرين، حتى 8 يونيو المقبل، ويعتبر الوجهة الأمثل لهواة الفن الساعين إلى اقتناء أعمال فنية متميزة للمرة الأولى.

حضر الافتتاح كل من سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ولازار إيلوندو، مدير قطاع الثقافة والطوارئ بمنظمة اليونسكو، وديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي.

ويتضمن معرض «الفنون في منارة السعديات» عشر صالات فنية تستعرض صوراً ولوحات فنية لفنانين صاعدين، بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات المطبوعة واللوحات الفنية لفنانين مرموقين منهم عبد القادر الريس، وحسن حجاج، وزيفاجو دنكان، وغيرهم. وتتراوح أسعار الأعمال ما بين 350 و15000 درهم.