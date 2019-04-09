13 عملاً في «صقر الفيلم العربي» ضمن «العين السينمائي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مهرجان «العين السينمائي» في دورته الأولى التي تنطلق 30 الجاري في مدينة العين، اختيار 13 فيلماً لعرضها ضمن مسابقة «الصقر للفيلم العربي والأجنبي»، التي تتيح لجميع الجنسيات الاشتراك فيها، شرط أن يكون المخرجون العرب والأجانب من المقيمين في الإمارات، وتقتصر على الأفلام القصيرة، والتي تنوعت بين الأمريكية والهندية والمصرية والأردنية والسورية والإيرانية واللبنانية والبريطانية والعراقية.

وينظم المهرجان تحت شعار «سينما المستقبل»، حيث يستمر حتى 3 مايو المقبل، متضمناً مجموعة متميزة من الأفلام من جميع أنحاء سينما العالم، التي تجمع ثقافات شتى، وتوافرت في قصصها المتفردة والمتنوعة وعناصرها الفنية الإخراجية شروط قبولها، ومنها : The Final- «الأخير»، للمخرج الهندي سمير علي، وAminah - «أمينة»، للمخرج الأمريكي بيكي بيمير.

وقال عامر سالمين المري، مدير عام المهرجان: نحن سعداء بإطلاق مسابقة «الصقر للفيلم العربي والأجنبي» لأفلام المخرجين العرب والأجانب المقيمين في دولة الإمارات ضمن مسابقات «العين السينمائي»، خصوصاً أنه أول مهرجان سينمائي محلي يتيح للمخرجين المقيمين عرض أفلامهم ضمن إحدى المسابقات الرسمية، ما يؤكد أن «العين السينمائي» منصة سينمائية لكل المبدعين وحاضن للمواهب من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم.