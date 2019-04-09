«الفجيرة للفنون» تحصد المركزين الـ1 والـ3 في «استرديلا العالمية للبيانو»

المصدر: ميلانو - وام

فازت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة من خلال طالبين من قسم الموسيقى تخصص بيانو بالمركزين الأول والثالث في بطولة «استرديلا العالمية للبيانو»، التي تضم أكثر من 400 عازف على البيانو من دول العالم كافة.

وحل الطالب موراي وانج في المركز الأول من الفئة العمرية : بين 5 إلى 10 أعوام، بينما جاءت الطالبة الإماراتية عهد العامري في المركز الثالث للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، في ظل منافسة قوية شهدتها البطولة التي تقام في مدينة استرديلا بمقاطعة ميلان في إيطاليا.

وأشاد علي عبيد الحفيتي مدير الأكاديمية، بجهود صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ودعمهما الدائم للأكاديمية.