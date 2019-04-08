فعاليات «وصلة» الموسيقي تتواصل وسط إقبال جماهيري

المصدر: دبي - البيان

تواصل فعاليات مهرجان «وصلة» الموسيقي التي كانت قد انطلقت يوم الجمعة الماضي ضمن مقره الجديد في برج بارك وسط مدينة دبي، حيث يقدم المهرجان الأضخم في مجال الموسيقى العربية البديلة أحدث نسخة له وأكثرها حماساً. وقد قام الفريق المنظّم -بالتعاون مع «لايف نيشن» وبالشراكة مع «براج»؛ و«إعمار»؛ وتطبيق «دبي كالندر»، الشريك الاستراتيجي؛ إضافة إلى «فنادق روف» بصفتها شريك الضيافة؛ و«مرسيدس-بنز» الشرق الأوسط، شريك السيارات- بتوسيع نطاق المهرجان في هذا العام نحو آفاق تتجاوز الحدود التقليدية للفعاليات الموسيقية، لينجحوا بذلك في إطلاق احتفالية تتغنّى بالإبداع والفن والثقافة العربية في أبهى صورها.

وأتاح برج بارك المكان المثالي لإقامة الفعالية في نسختها الحالية، حيث اختبر الجمهور يوماً كاملاً من الترفيه في الهواء الطلق، واستمتعوا بباقة واسعة من العناصر الثقافية والفنية والموسيقية التي تواكب أجمل العروض الإبداعية المباشرة.

وجبة فنية دسمة

ووجد عشاق الموسيقى أنفسهم أمام وجبة فنية دسمة من الموسيقى الحيّة، أبدعتها نخبة الفرق الإقليمية الذين ألهبوا المسرح بمجموعة من أحدث إصداراتهم الحصرية، إذ قدّمت فرقة الروك البديل اللبنانية «مشروع ليلى» أداءً خلاباً تضمّن أغاني من آخر ألبوماتها «مدرسة بيروت»؛ بينما خاطبت الإبداعات الجديدة لفرقة الروك المصرية «كايروكي» مشاعر الحضور وغمرت الأجواء بالسعادة والبهجة. أمّا أعضاء فرقة «المربع»، ثلاثي الروك الأردني المستقل؛ فقدموا أول حفل مباشر لهم منذ 6 أشهر مع مجموعة جديدة من الإصدارات الموسيقية الرائعة؛ كما انضمّت فرقتا «السبعة وأربعين» و«مسار إجباري» إلى ركب المشاركين ليلهبوا حماس الجمهور بأروع العروض المباشرة.

وقدّمت الفعالية مجموعة بارزة من المواهب العربية المبدعة أمثال العازفون المحليون «نون» وفرقة البوب العربي المختلط «ريد أراوند» ومنسق الموسيقى «كاروهات»، وفرقة الروك المصرية «شغف»، إضافة إلى عروض متميزة لراقصي التنورة والدبكة.

وأتاحت الفعالية أيضاً أمام زوارها باقة مثالية من خيارات الطعام والشراب التي تلبّي كافة الأذواق، وذلك ابتداءً من التوليفات العصرية للوجبات التقليدية المبتكرة من المطبخ الشرق أوسطي، والأطباق العربية الشهية، وصولاً إلى مجموعة مختارة من النكهات المحلية والإقليمية المتميزة. كما شكّلت وجبات الشارع خياراً شائعاً للعديد من الذواقة من الزوّار، وذلك بفضل توافر باقة متنوعة من متاجر البيع المؤقتة، بما في ذلك شاحنات وأكشاك الطعام من «فنادق روف» و«فيدا» و«بهية» و«منتوشة»، إضافة إلى «كعك المنارة» و«قلعة بعلبك» و«12 كارتس» و«هاوس أوف بوبس».

كما احتضن المهرجان مجموعة من ورش العمل العائلية والأنشطة التي أتاحت أمام المشاركين تجارب متميزة، منها حلقات الإيقاع الحية بأداء الطبول العربية وجلسات الرسم على الوجوه مع ألعاب المقاهي الشهيرة، فضلاً عن فنون الزراعة والحياكة بسعف النخيل والخيوط الملونة، والرسم والتشكيل بالشموع، وتصميم شكل اليد لرد الحسد، والرسم بالحنة. كما حظي عشاق التسوق في يوم المهرجان بمنتجات مميزة في بازار «وصلة».

حضور قوي

وقال عمرو رمضان، الشريك المؤسس ومدير المشروع لدى مهرجان وصلة: «شكّل الحضور القوي الآخذ بالنمو لمهرجان وصلة منذ إطلاقه عام 2017 مصدر فخر وسعادة غامرة بالنسبة لنا. كما قدّم النجاح المبهر لنسخة المهرجان في هذا العام شهادة حقيقية على العمل الدؤوب والتصميم الجاد من قبل كامل فريق العمل لدينا، والذين لم يدّخروا جهداً لتوفير منصة متميزة تليق بسمعة الثقافة والفن والموسيقى العربية البديلة.