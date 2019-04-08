دبي تشهد انطلاق فعاليات الملتقى المهني التجميلي الثاني 2019

المصدر: دبي- البيان

شهد الملتقى الثاني لخبيرات التجميل – دبي 2019، انطلاقة جديدة وعصرية من فندق روضة المروج داون تاون دبي، بحيث قامت أكثر من 100 خبيرة تجميل ومصففة شعر مؤخراً بعرض خبراتهن وإبداعاتهن في عالم التجميل والتزيين.

وتضمن الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة التي هدفت إلى ترسيخ أصول صناعة التجميل، باعتبارها مهنة مستقلة، وقدّمت ثقافة أساسية للمشاركات والجمهور عن مهنية أصحابها بالتعاون مع مجموعة من الخبراء في مهنة التجميل والتزيين، وعدد كبير من المدربين العالميين ذي الكفاءة العالية، وذلك بإدارة وتنظيم الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين منظمة دولية فرع الخليج وشركة ميديا أون كليك وتقديم بسام نادر.

افتتحت رئيس الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين (منظمة دولية) منال حسن محمد اليوم الأول بكلمة رحبت بها بالمطورين، والمدربين وكافة المشاركين، ووضحت أهداف الملتقى الذي يسعى إلى دعم الخبيرات وتسليط الضوء على أعمالهن ورفع الكفاءة المهنية لديهن، كما أكدت أهمية تعلّم أصول صناعة التجميل التي أصبحت تحتل مكانة كبيرة في العالم.

ضم اليوم الأول من الملتقى العديد من الفعاليات مثل محاضرات تثقيفية، ورش عمل، وعروض تجميلية لمجموعة من خبراء التجميل والتزيين والمدربين ذي الكفاءة العالية برعاية شركة تشي لبيع مستحضرات التجميل، شركة إجمال لتسويق وتوزيع مستحضرات التجميل بوجود مدير قسم التطوير فادي مهنا وجوزيف سعد، ميغو إيفيزيان، بلال غنام، طارق جرجس، وخبير التجميل بوبا، بحيث شمل التطوير تخصصات تقنيات وضع الماكياج وتقنيات تلوين، قص، رفع وتصفيف الشعر.

كما ضم الملتقى أكبر ورشة عمل مباشر لأكثر من 100 خبيرة تجميل مهنية من ذوات الخبرة العريضة والممارِسة لمهنة التجميل، بهدف تسليط الضوء على أعمالهن وأتاحت الفرصة لكل مشتركة بإبراز حرفيتها في مجالي الشعر والماكياج، بدعم من المحامية وسيدة الأعمال ومالكة مؤسسة لا سيرين ميرنا عصام يونس والمدرب وخبير التجميل فيفو ليكون ختام اليوم الأول لوحة فنية ضمت أعمال الخبيرات التي عرضت على المسرح، وسنحت الفرصة لكل مشاركة بالتعبير عن امتنانها بهذه الفرصة الذهبية التي سلطت الضوء عليها وعلى شغفها بمهنة التزيين، كما ارتدت العارضات فستان عروس وسهرة من الداعمة وسيدة الأعمال ومصممة الأزياء العالمية ومالكة دار سارة السيدة جمانة الحايك.

وأما اليوم الثاني، فكان غنياً بالفعاليات شملت جلسات الحوار والنقاش عن سلبيات وإيجابيات مهنة التزيين، محاضرات ودورات عن تعلم تقنيات رفع وقص الشعر مع شركة تشي العالمية، محاضرة عن العناية بالبشرة لشركة سليمة للعناية بالبشرة، نبذة عن أهمية الشوكولا للبشرة لشركة بلو شوكولا، وكلمة عن أهمية الابتسامة لعيادة سمايل ديزاين، وكلمة من شركة بيو ديرما؛ كما تلَتها عروض تجميلية لتشي العالمية ومصممة الأزياء ملاك شانتير للقفطان المغربي اللذين قدما عرضاً متكاملاً أبهر الجميع، وأما عرض العروس لدار سارة للأزياء فهدف إلى تقديم رسالة للجميع عن أهمية الشكل النهائي المتكامل لفستان العروس وماكياجها وشعرها (اللوك الكامل)، ومن ثم ورش عمل أتاحت الفرصة لكل خبيرة بإبراز مهارتها مرة أخرى.

انتهى اليوم الثاني للملتقى بتتويج الفنانة وعد بلقب «نجمة الجمال والتسامح» وتكريم المدربين، والمطورين، والرعاة والضيوف، كما تم تكريم الخبيرات المشاركات بحضور الشيخة هند بنت محمد، وضيوف الشرف رجل الأعمال السعودي الشيخ عبد المحسن الحكير، والشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم، والمطربة زين عوض، وسيدة الأعمال ميرنا يونس، ومديرة دار سارة للأزياء جيهان الحايك، والمصمم العالمي وليد عطالله، وسفيرة التسامح ميرا النقبي، والمدربين العالميين فادي مهنا وفريق عمله، فيفو، بوبا، وعدد كبير من مدونات الموضة ونخبة من وسائل الإعلام؛ كما تمت دعوة المشارِكات على منصة التتويج لتكريمهن على عملهن الرائع، شاكرين ثقتهن بقدرة الملتقى على دعم كل موهبة وتتويج مهاراتها، إبداعاتها وخبراتها بشهادة رسمية معتمدة ترتقي بمهنتها وحضورها الاجتماعي.