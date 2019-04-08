«مخيم الربيع» في دبي يثري معارف الطلبة

المصدر: دبي - البيان

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، فعاليات «مخيم الربيع» الذي تقيمه إدارة المكتبات في الهيئة، بالتزامن مع إجازة الربيع المدرسية، في ترجمة لمساعيها الهادفة إلى توفير بيئة إيجابية ملهمة للطلاب خلال الإجازات المدرسية.

وتستضيف ستة فروع تابعة لمكتبات دبي العامة، فعاليات المخيم الربيعي، وهي: الطوار والراشدية وهور العنز والمنخول وأم سقيم والصفا، وستكون الفرصة متاحة أمام الطلبة للانضمام للبرنامج، والمشاركة في الأنشطة المختلفة في الفترة المسائية من الساعة 3:30 ظهراً وحتى 7:00 مساءً.

وقالت الدكتورة حصة بن مسعود، مدير إدارة مكتبات دبي العامة في «دبي للثقافة»: نسخة هذا العام من المخيم جاءت في حلة جديدة بعد أن تم تعزيزه وإثراؤه بعدد من البرامج المتنوعة التي تناسب اهتمامات الشرائح العمرية المستهدفة من الأطفال؛ لذا فإننا نحث أولياء الأمور على المبادرة بتسجيل أبنائهم للاستفادة من أنشطة البرنامج التي ستعزز مهاراتهم، إضافة إلى ضمان قضاء أوقات مليئة بالمتعة والفائدة طوال إجازة الربيع المدرسية.

وتتوجه برامج المخيم للأطفال من سن السادسة وحتى الثانية عشرة، وتشمل دورات تدريبية متخصصة ومبتكرة تفي بغرض التطور التكنولوجي وتواكب التوجهات الحديثة للذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل والإبداع والابتكار، إضافة لورش قرائية تحفز الأطفال لتبني القراءة عادة يومية.