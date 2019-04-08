الرياض تستضيف ملتقى سينما بيلد السعودية أبريل الجاري

المصدر: الرياض - البيان

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إطلاقها ملتقى سينما بيلد السعودية، بحضور متحدثين ومتخصصين في صناعة السينما من 30 دولة خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل الجاري، حيث تستضيف الرياض ملتقى سينما بيلد السعودية ليحشد الخبراء الدوليين ليومين من المناقشات المعمقة حول مستقبل قطاع الترفيه في المملكة.

ويبحث الملتقى أفضل الممارسات العالمية لتصميم وبناء دور العرض السينمائي في السعودية، ويجمع المهتمين والمتخصصين الإقليميين في المجال.

ويأتي انعقاد الملتقى في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى الجهود السعودية التطويرية النوعية، وانعكاساً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحد من الاعتماد على النفط، فيما تقوم المملكة بإطلاق فرص واعدة في قطاع السينما لديها، وبدعوة موفري الخدمات من الشركات العالمية والمحلية للمشاركة بالاستفادة من هذه الفرص.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني: «تعمل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على تحقيق هدف برنامج جودة الحياة عبر افتتاح 45 دور سينما بحلول عام 2020، مع التركيز على توفير الفرص الترفيهية للجميع، حيث يمثل قطاع السينما والترفيه أحد أهم المبادرات في برنامج جودة الحياة 2020 المنبثق من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030».