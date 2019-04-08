مكتبة اتحاد الإمارات تحوز جائزة أفضل برنامج سنوي

المصدر: أبوظبي- البيان

حازت مكتبة اتحاد الإمارات التابعة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، جائزة أفضل برنامج سنوي، وذلك ضمن اللقاء التاسع لأعضاء مركز «الفهرس العربي الموحد»، الذي عقدته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، بالتعاون مع دار الكتب الوطنية التونسية وإدارة المطالعة العمومية، برعاية معالي الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية، في تونس، تحت شعار: «كفاءة إدارة المعرفة من أجل تنمية مستدامة» في الفترة من 2-4 أبريل الجاري.

ومُنحت جائزة أفضل برنامج سنوي، التي حصلت عليها مكتبة اتحاد الإمارات أخيراً، لأفضل برنامج منتظم ومستمر لتعزيز دور المكتبة من المستفيدين منها في سياق خدماتها المعرفية.

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز إن هذه الجائزة تمثّل ثمرة طيبة لما زرعه المركز في مجالات العلم والمعرفة والثقافة والتميز على مدار سنوات، وخاصة أن المركز يضم بين حناياه، مكتبة اتحاد الإمارات التي يُنظر لها كإحدى أهم وأبرز المكتبات في المنطقة والعالم.