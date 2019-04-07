نهيان بن مبارك يزور «فنون العالم دبي»

المصدر: دبي - البيان

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أمس، معرض فنون العالم دبي، الذي تجري فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي.

وقام معاليه بجولة في المعرض، للاطلاع على إبداعات الفنانين، التي تضمنت أعمالاً أصلية من الفن المعاصر واللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية والفنون المخصصة، إضافة إلى المجسّمات الفنية، وغيرها من الأعمال الفنية المختلفة.

ويعد المعرض، الفعالية الفنية الأكبر في الشرق الأوسط، التي تقدم أعمالاً فنية بأسعار متاحة أمام الجميع. شهدت دورة المعرض الخامسة، التي اختتمت فعالياتها أمس، مشاركة أكثر من 150 فناناً ومعرضاً، استعرضوا ما يزيد على 3 آلاف عمل فني وإبداعي متاح للبيع.

ويذكر أن معرض «فنون العالم دبي» بمثابة مزيج فريد من الفنون والتعليم والترفيه، ويطرح مفهوماً فريداً لمعرض فني بأسعار مقبولة ومتاح أمام الجميع، صمم خصيصاً لتوحيد الفنانين حول العالم مع مجتمع دبي العالمي.

وتحظى الفعالية، الني نواصلت على مدى 4 أيام، بدعم هيئة دبي للثقافة والفنون، وتعتبر ركيزة أساسية في موسم دبي للفنون، إلى جانب دوره في دعم أهداف مدينة دبي لإرساء مكانتها كمركز عالمي رائد للثقافة والفنون.

ويخضع المعرض لإدارة مهنية متخصصة من قبل مركز دبي التجاري العالمي الذي يوفر أكثر من 35 عاماً من الخبرة والتجارب منقطعة النظير والمعرفة العميقة للسوق من أجل تنظيم فعاليات من الطراز العالمي، التي تشهد مشاركة جهات عارضة محلية وإقليمية ودولية في الشرق الأوسط.