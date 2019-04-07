أيام الشارقة التراثية تحط في الذيد

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

جاء اليوم الرابع من أيام الشارقة التراثية، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث على مدى 19 يوماً بمشاركة أكثر 60 دولة، حافلاً بالفعاليات والأنشطة والبرامج التي لاقت تفاعلاً حيوياً من قبل جمهور وزوار منطقة التراث في قلب الشارقة، حيث تنقلوا بين مختلف الفعاليات والأنشطة، من طرب وفنون شعبية وجلسات وحوارات في المقهى الثقافي ومجلس الخبراء وغيرها، كما شهد اليوم الرابع افتتاح الأيام في الذيد.

وقد عاش سكان وأهالي مدينة الذيد في المنطقة الوسطى، الجمعة، أجواء احتفالية مبهجة مع انطلاقة أيام الشارقة التراثية في المدينة، وأمضوا أوقاتاً جميلة مع التراث والماضي والعادات والتقاليد الأصيلة، واستحضروا تلك الأيام مع ذويهم ومع كبار السن، من خلال الفعاليات والبرامج المتنوعة.

وقد شارك معهد الشارقة للتراث - فرع الذيد لأول مرة في الأيام. في حين كانت الحرف التقليدية موضع نقاش وعنواناً لأكثر من جلسة حوارية في مجلس الخبراء بأيام الشارقة التراثية، حيث تناولت الباحثة بدرية المطروشي، مديرة الجمع الميداني للموروث الشعبي في المنطقة الشرقية، التحديات التي تواجه الحرف التقليدية، والحلول المقترحة.نيبال تشارك

على الرغم من أن الفرقة الفنية الشعبية في نيبال تشارك للمرة الأولى في أيام الشارقة التراثية، فإن الفرقة كانت حريصة على أن تقدم مختلف ألوان الطرب والموسيقا والفنون الشعبية النيبالية بكفاءة واقتدار، فيما أطربت الفرقة الفنية الشعبية الإيطالية المشاركة لأول مرة، زوار وجمهور «الأيام».

زيارة

وزار الدكتور حسين علي العزاوي، القنصل العام لجمهورية العراق في دبي، أيام الشارقة التراثية، وجال في أركانها، حيث توقف في ركن المأكولات العراقية، وشاهد عرض فرقة مجموعة الشمائل للفنون الشعبية العراقية.

واستضاف مجلس الخبراء أيضاً الحكواتية الفلسطينية إلهام، التي عرضت حكاية الديك الهادر وتفاعل الحضور معها. فيما قدم الكاتب والشاعر محمد نجيب قدورة في المقهى الثقافي، ضمن فعاليات الأيام التراثية محاضرة اشتملت على أشعار وقصائد تغنى بها بالتراث الإماراتي.

برلمان الطفل

زار وفد من البرلمان العربي للطفل يترأسه أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وضم الوفد 56 طفلاً يمثلون 14 دولة عربية، إلى جانب مجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري.