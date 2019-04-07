راسل بيترز يحيي الحفل الافتتاحي لساحة دبي أرينا

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

يعود نجم عروض الكوميديا الارتجالية العالمي راسل بيترز إلى الإمارات العربية المتحدة في 6 يونيو في إطار جولته العالمية «ديبورتد»، والتي تم إنتاجها بالتعاون مع «لايف نيشن الشرق الأوسط» وشركة «فلاش للترفيه» وموقع «جدول فعاليات دبي»، وذلك ليحيي أول عرض تستضيفه ساحة «دبي أرينا»، الوجهة الحديثة متعددة الأغراض في «سيتي ووك».

حيث حققت العروض السابقة للنجم الحائز على جوائز «إيمي» و«بيبودي» و«جيمني» أسرع المبيعات بين العروض الترفيهية في الإمارات.

ومن المنتظر أن يستعرض في عرضه الجديد موهبته الفريدة وطرائف جديدة وحسه الفكاهي التفاعلي الذي اعتاده الجمهور.

وبدأت مسيرة بيترز من موقع «يوتيوب»، ليتم تصنيفه لاحقاً بين أبرز 50 شخصية كوميدية على الإطلاق من قبل مجلة «رولنج ستون» إلى جانب أسماء لامعة مثل ريتشارد برايور وجورج كارلن وإيدي مورفي.

وحقق برنامجه «كوميدي ناو!» على شبكة «سي تي في» عام 2004 نجاحاً عالمياً، ليواصل بعده ترسيخ مكانته كظاهرة كوميدية لافتة ويصبح أول ممثل كوميدي تُباع تذاكر عرضه بالكامل في ساحة مركز «طيران كندا» في تورنتو.

كما قدم العديد من العروض التي حظيت بإقبال هائل في مختلف أنحاء العالم، بدءاً من ساحة «ماديسون سكوير جاردن» ومركز «راديو سيتي ميوزك هول»، ومركز «إتش بي بافيليون» في مدينة سان خوسيه، وصولاً إلى مركز «برودنشال سنتر» في نيو جيرسي ومسرح شيكاغو ومسرح «نوكيا» في لوس أنجليس ودار أوبرا سيدني وصالة «هامرسميث أبولو». كما تم بث أفضل عروض جولاته عبر شبكة «شو تايم» و«كوميدي سنترال».

ويُعتبر النجم الكندي أول ممثل كوميدي يسجل عرضاً كوميدياً خاصاً لشبكة «نتفليكس»، كما حققت عروضه أرقاماً قياسية في الحضور من كندا وسنغافورة إلى «ماديسون سكوير جاردن»، ليستحق الترشح للقب أفضل نجم كوميدي جوّال على قائمة «بيلبورد» لعام 2015.

وتزخر مسيرة بيترز بالجوائز المرموقة التي كرمت مواهبه المميزة، مثل جائزتي «بيبودي» و«إيمي» لعام 2017 عن دوره كمنتج منفذ للفيلم الوثائقي «هيب هوب إيفولوشن».