مشاركة عربية لـ «دبي للقرآن»

المصدر: ‬ دبي - البيان

فى إطار مشاركاتها الخارجية في المعارض الدولية للكتاب، تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في معرض الكتاب والمعلومات السادس والثلاثين، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 1 إلى 10 أبريل الجاري، والذي افتتحه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وتشارك فيه نحو 200 مؤسسة ثقافية ودار نشر وطباعة وتوزيع، كما ستقام على هامشه أكثر من 8 فعاليات ثقافية ضمن البرنامج الثقافي المصاحب تشمل إقامة العديد من الندوات العالمية، والثقافية والمحاضرات.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائرة تحرص على المشاركة في هذا المعرض الهام بصفة دائمة، رغبة منها في إطلاع طلبة العلم والأساتذة والمختصين على آخر إصداراتها من الكتب التي يتجاوز عددها أكثر من 118 عنواناً في مجال الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة، ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام والإعجاز العلمي.. وكذلك إطلاع زوار المعرض على أنشطة الجائزة المختلفة، بالإضافة إلى التعريف بمصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومركز الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات القرآنيّــة وغير ذلك من الأنشطـة.