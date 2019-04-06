شرطة أبوظبي تناقش كتاب «النزاع الإيجابي» في جلسة حوارية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت اللجنة الفنية للقراءة في شرطة أبوظبي ملتقى نادي كلمة لمناقشة كتاب النزاع الإيجابي تحويل النزاع إلى إبداع، في المكتبة الذكية، وفقاً لخطتها التنفيذية المخصصة لشهر القراءة، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي.

وأوضح العميد ثاني بطي الشامسي، رئيس اللجنة الفنية للقراءة أن الجلسة الحوارية تأتي لمواكبة لتوجهات الدولة التي تسعى للارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، واضعة إياه ضمن أولوياتها، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي يتحلى أفراده بالثقافة في مختلف المجالات.

كما أشاد السيد سعيد حمدان الطنيجي مدير ادارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة دور القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تعزيز وترسيخ ثقافة القراءة كما أوضح بأن القيادة العامة لشرطة ابوظبي أول جهة حكومية تستضيف نادي كلمة في عام ٢١٠٩ مشيدا بالمستوى الثقافي والفكري لمنتسبي الشرطة وأفاد بضرورة استدامة التعاون الثقافي بين الجهتين لما يصب في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقراءة.

من جهة ثانية أطلقت شرطة أبوظبي الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الفنية للقراءة الذي يهدف إلى توفير منصة لكتاب ومؤلفي القيادة العامة إلى جانب التعريف بجهود اللجنة وخطتها في شهر القراءة. وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أهمية نشر المعرفة وتحفيز المنتسبين على القراءة بما يسهم في إرساء أسس التنمية الحضارية وبناء مجتمع معرفي متطور.