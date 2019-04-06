حسابات النجوم على المواقع.. صور واحتفاء ونقد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أحداث كثيرة، شهدتها حسابات نجوم الغناء والفن على مواقع التواصل الاجتماعي، فبين تكريم واحتفاء، عاد البعض للتفتيش في «دفاتره وألبومات صوره القديمة».

بينما وجه البعض الآخر انتقاداً لاذعاً للإعلانات الخاصة بالمنتجات «الرديئة»، في حين، انتصر عشاق شخصية «الجوكر» لأول كليب دعائي خاص بفيلم الجوكر الجديد، وسط انتقاد لاذع وجهه الجمهور إلى المغني البريطاني زين مالك، بعد قيامه بالهجوم على متابعي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

«التفتيش بين صفحات الدفاتر القديمة»، هواية يحترفها بعض الفنانين، ومن بينهم الفنان المصري أحمد مكي، الذي أطلق أخيراً أغنيته «أغلى من الياقوت» التي حققت نجاحاً جماهيرياً لافتاً على موقع «يوتيوب».

حيث نشر أخيراً، صورة له مع ثلة من أصدقائه، استعاد من خلالها ذكريات دراسته في معهد السينما بالقاهرة، حيث يعود تاريخ الصورة التي نشرها مكي على حسابه في «انستغرام» إلى 2003، أي قبل 16 عاماً، وعلق عليها بالقول «الصورة التقطت في معهد السينما بالقاهرة».

إطلالة نجوى

وبعيداً عن الألبومات القديمة، جاءت إطلالة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مختلفة في السعودية، وذلك بعد مشاركتها في حفلات موسم الشرقية الذي اختتم أخيراً، حيث فاجأت نجوى جمهورها السعودي بتقديم أغنية وطنية سعودية، حملت عنوان «الله ياخذ بيدك يا سعودية»، وهي من كلمات جورج مارديروسيان، وألحان وتوزيع أنطوان الشعك.

وبقدر احتفاء الجمهور السعودي بالفنانة نجوى، أبدت زميلتها المصرية سمية خشاب سعادتها، بالمشاركة في الدورة الثالثة لملتقى المرأة السعودية، الذي ينظمه مركز باحثات، ويهدف إلى تعزيز مكانة المرأة السعودية داخل المجتمع. سمية أكدت أن دعوتها لحضور الملتقى كضيفة شرف وتكريمها، يعدّ نجاحاً جديداً لها، وعلقت على مقطع مصور نشرته على حسابها في «انستغرام».

ويظهر استقبالها في السعودية، بالقول: «كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية وملتقى المرأة السعودية الثالث، وكل الود والحب لأهل السعودية الشقيقة لأم الدنيا مصر.. سعيدة جدّاً بتكريمي وكضيفة شرف للملتقى، والحمد والشكر لله على النجاحات المتتالية»، وكانت سمية قد تلقت إشادة من المجلس القومي للمرأة، بعد إطلاقها كليب «بتستقوي»، باعتباره عملًا مناهضًا لظاهرة العنف ضد المرأة.

منتجات رديئة

في المقابل، انتقدت الفنانة السعودية وعد، إقدام بعض زميلاتها على تقديم إعلانات لمنتجات وصفتها بـ «الرديئة»، حيث جاء ذلك بعد تورطها في شراء منتج «لم يعجبها». وقالت: «كل مرة أطلب وأتورط في الشراء وأقول لن أطلب مرة أخرى، ولكنني أتورط وأجد ما يأتي لي خلاف المعروض في الصور على سبيل الدعاية».

وأضافتْ في مقطع فيديو، بثّته عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»: «لا أدري لماذا يقوم المشاهير من الفنانات بدعاية لهذه المحلات، والشركات؟، بالطبع هم لا يجربن، فلو جربن لما قمن بهذا الإعلان».

عالم دي سي

على الجانب الآخر، تمكن «التريللر» الأول للفيلم الأمريكي «الجوكر» للمخرج تود فيليبس، من الاستحواذ على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تأكيد على مدى الإعجاب الذي تحوز عليه شخصية «الجوكر» بين عشاق السينما.

الكشف عن الكليب الدعائي الجديد، جاء قبل أيام، واستطاع أن يجذب الملايين، الذين يتحرقون إلى متابعة متابعة أحداث الفيلم الذي يتناول الشخصية الشريرة الأكثر شهرة في عالم «دي سي كوميكس» ويجسدها الممثل واكين فينيكس، لا سيما وأن «الجوكر» يعد العدو اللدود لشخصية «بات مان».

حيث أبدى العديد من النقاد إعجابهم بالكليب الدعائي الجديد، الذي قال عنه المخرج فيليبس عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ليس لدي الكثير لأقوله عن الفيلم، لأنه لا يزال في طور التكوين، وأيضًا لأنني أريد أن يكون مفاجأة. هناك الكثير من الأحاديث حول ماهية هذا الفيلم، وطبيعة اختلافه، وأغلبها غير دقيق...

لكن هذا متوقع عندما تسعى لتقديم قصة أصلية عن شخصية محبوبة لا تستند إلى أصل محدد». الكليب الجديد الذي نشرته شركة وارنر بروس، المنتجة للفيلم، الذي يبدأ بتعليق صوتي لـ«الجوكر»، يقول فيه: «تخبرني دوما والدتي أن أضحك، وأرسم الابتسامة على وجهي... لقد أخبرتني أن لدي هدفاً هو جلب الفرح إلى العالم»، علماً بأن أحداث الفيلم تقع في ثمانينيات القرن الماضي.

هجوم عنيف

أسهم المغني البريطاني، زين مالك، نجم فرقة وان دايركشن السابق، تبدو أنها أخذة بالهبوط هذا الأسبوع، وذلك بعد قيامه بشن هجوم عنيف وغريب على معجبيه، عبر «تويتر»، لدرجة استخدم فيها ألفاظاً غير لائقة، الأمر الذي استحق عليه نقداً لاذعاً من جمهوره. هجوم المغني البريطاني من أصول باكستانية، جاء بعد أسابيع قليلة من اعتذاره عن أسلوبه، وأنه كان شخصاً سلبياً.