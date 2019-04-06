برنامج ثقافي للشباب في ملتقى الثريا

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت أمس فعاليات الأسبوع الأوّل من ملتقى الثريا التراثي 2019، الذي بدأه نادي تراث الإمارات في 31 مارس الماضي، بمشاركة واسعة من منتسبي مراكز النادي، وبعض الفئات الشبابية من مؤسسات مختلفة، حيث عاشوا برنامجاً تراثياً ثقافياً ترفيهياً أحيوا فيه فعاليات تنوّعت فيها الدورات وورش العمل المتخصصة، والمسابقات والسباقات التراثية والفنية والرياضية، والرحلات التراثية والعلمية والمعرفية.

وفي جزيرة السمالية، شاركت المراكز الشبابية من مركز أبوظبي والوثبة ومركز السمحة والعين في أنشطة متنوعة، ومنها ركوب الخيل والإبل، بالإضافة إلى جولة في السفينة التراثية، حيث اطلع الطلبة على شرح الخبير والمدرب التراثي حثبور كداس الرميثي حول رحلات الغوص التقليدية، وما يلزمها من أدوات.