«فرضة دبي في وثائق حمّال باشي» معرض فني في حي الشندغة التاريخي

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة التراث العمراني في بلدية دبي معرض «فرضة دبي في وثائق حمّال باشي»، في حي الشندغة التاريخي، ويستمر حتى نهاية العام الجاري.

ويحتوي المعرض على وثائق الفرضة التي تعود إلى أوائل القرن العشرين، وتتجلى أهميتها لكونها مرجعاً مهماً يؤرخ للحركة التجارية والنهضة الاقتصادية التي شهدتها إمارة دبي، وتسليط الضوء على مراحل تطورها حتى أواخر عهد المغفور له «بإذن الله» الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، الذي تولى مقاليد الحكم خلال الفترة (1912- 1958).

وفي هذه المناسبة قال أحمد محمود أحمد، مدير إدارة التراث العمراني في بلدية دبي: «جاء تنظيم المعرض انطلاقاً من قيم بلدية دبي المتمثلة في مسؤوليتها تجاه المجتمع، ومشاركتها واطلاعها على الجهود الداعمة لتميز المدينة.

وتؤرخ الوثائق المعروضة للقرارات الضابطة لأمور الفرضة، إضافة إلى تبيان أنواع البضائع الواردة والصادرة إلى موانئ الخليج العربي وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، من مثل صور لدفاتر حسابات التي تكشف عن أنواع وأسعار التداول في تلك الفترة الزمنية، ويظهر عليها ختم الشيخ سعيد، فضلاً عن رسائل وأوامر أصدرها إلى القيّم على الفرضة، ومجموعة من الصور الفريدة من نوعها.

يشار في هذا الصدد إلى أن «حمّال باشي» المتوفى في العام 1953، تولى مسؤولية رئيس الحمّالين، في فترة كانت أعمال (الفرضة) مقتصرة على تنظيم وتفريغ وتحميل البضائع من المراكب، وشغل المنصب لمدة 34 عاماً، وعمل معالجاً شعبياً ومداوياً للجروح والأورام بالأدوية والأعشاب الطبية التي يجلبها من الهند والدول المجاورة، وكان له مجلس خاص للطلاب لتعليم تجويد وتحفيظ القرآن الكريم.