أبريل في العين..ورش وبرامج ثقافية ثرية

المصدر: أبوظبي - البيان

سلسلة من الفعاليات الثقافية والتفاعلية الترفيهية، تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال شهر أبريل في مدينة العين، حيث تحتضن ثلاثة مواقع رئيسية في منطقة العين، هي: قلعة الجاهلي ومركز القطارة للفنون وقصر المويجعي، مجموعة من الفعاليات وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى ورش عمل حرفية ومهنية ومجموعة من المحاضرات.

وينظم مركز القطارة للفنون مجموعة من ورش العمل التطبيقية المخصصة لكل الأعمار ضمن مهرجان العين 2019، والذي يقام من 8 إلى 10 أبريل في مدينة هيلي للألعاب الترفيهية.

وسيتسنى لزوار قلعة الجاهلي في شهر أبريل التعرف إلى التفاصيل الفنية والهندسية والتاريخية لنظام التبريد المستخدم في القلعة. كما سيجري تنظيم لقاء مفتوح ولمرة واحدة بعد غد، لتعريف الزوار بالانسجام الكبير من حيث البيئة والتاريخ بين قلعة الجاهلي والأماكن المحيطة بها.

ويحتضن قصر المويجعي بتاريخ 13 أبريل معرضاً خاصاً يسلط الضوء على الحرفيين الإماراتيين المختصين بصناعة الخناجر الإماراتية. ويعرض برنامج الخنجر الإماراتي الوسائل التقليدية والحرفية، بالإضافة إلى أسرار وخفايا صناعة كل خنجر. ويعرض الخنجر الشخصي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتنظم دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي كل يوم أربعاء في الفترة الممتدة من 14 أبريل ولغاية 2 مايو، فعالية «الحرف اليدوية في واحة العين». وتستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يوم 16 أبريل محاضرة بعنوان «أهم الإجراءات القانونية لحماية التراث الثقافي»، وذلك في معهد التدريب في منطقة فلج هزاع، مدينة العين.