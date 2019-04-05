وزارة الثقافة تنظم فعاليات معرفية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

تنظم وزارة الثقافة والشباب وتنمية المعرفة خلال الشهر الجاري، فعاليات وأنشطة ترفيهية وثقافية ومعرفية متنوعة في الفجيرة، مستهدفة مختلف فئات المجتمع تبدأ في 7 أبريل وتستمر حتى 11 منه.

وتشمل الفعاليات كرنفالاً للأطفال يتضمن عدداً من الورش والفقرات الترفيهية المتنوعة تقام في حديقة السيدات، إضافة إلى «مخيم الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال الشباب» ينظمه مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع الديوان الأميري ووزارة الثقافة، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة.

حيث يقام المخيم في مقر المركز. وأكد سلطان مليح مدير مركز وزارة الثقافة بالفجيرة، أهمية إقامة الأنشطة التي من شأنها تنمية مهارات الشباب وتثقيفهم بما تتيحه من فرص تعليمية ابتكارية تصقل خبراتهم وتدعم إبداعاتهم، وتجعل لهم بصمة وأهدافاً يستكملون بها مسيرتهم الحياتية والعملية.