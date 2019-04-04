تقص شعرها صاحب الأرقام العالمية لدخولها الجامعة

المصدر: دبي - البيان

حصلت فتاة يابانية (18 عاماً) على أول قصة شعر في حياتها، بعد أن قصت معظم خصلات شعرها التي سجلت في السابق رقماً عالمياً في طولها.

ونقل موقع «يو بي آي» عن كيتو كاوهارا، وهي من إيزومي باليابان، أنها ظلت تحتفظ بشعرها المنسدل طويلاً منذ الطفولة، بسبب ندبة في رأسها أصيبت بها نتيجة حادث بعد ولادتها، لكنها واصلت تسريحه وتضفيره في جديلة.

وفي سنوات المراهقة، سجل شعر كاواهارا رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأطول شعر على مراهقة يتراوح عمرها بين 13 و17 عاماً، وبلغ طوله وقتئذٍ 5.1 أقدام.

وأصبحت كاواهارا غير مؤهلة للسجل القياسي، عندما بلغت الثامنة عشرة من العمر الشهر الماضي، وقررت أن تقص شعرها لأول مرة، قبل الالتحاق بالجامعة.

وأشارت إلى أن الشعر المقطوع سيذهب إلى مؤسسة خيرية، تصنع شعراً مستعاراً لمريضات السرطان.