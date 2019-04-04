بالخطأ..راكب وحيد على متن طائرة تضم 189 مقعداً

المصدر: البيان الالكتروني

عندما حجز سكيرمانتاس ستريمايتيس تذكرة سفر ذهاباً وإياباً إلى شمال إيطاليا، لم يتخيّل أبداً أنه سيكون الراكب الوحيد على متن الطائرة.بالطبع، ليست هذه هي الحالة الأولى لركاب حلقوا على متن طائرة خاصة عن غير قصد. لكن المواطن الليتواني، الذي كان في طريقه من فيلنيوس إلى بيرغامو في رحلة سفر بتاريخ 16 مارس، كان في حالة صدمة عندما اكتشف أنه سيسافر على متن طائرة "بوينغ" من طراز 800-737 بأكملها وحده.

وبينما تتسع الطائرة لـ189 راكباً، كان يتواجد طياران وخمسة من طاقم الطائرة على متن الرحلة فقط، إلى جانب ستريمايتيس.

وأحس ستريمايتيس بالشك بحصول خطأ ما، عندما ذهب لتسجيل الوصول في مطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا، وقيل له إن الطاقم ينتظره بحسب سي ان ان عربية.

وبعد سؤاله عن السبب، لأنه لم يكن متأخراً بأي حال من الأحوال، أُبلغ ستريمايتيس بأنه الراكب الوحيد على متن الطائرة.

وأكدت شركة السياحة "Novaturas" لـ CNN أنها استأجرت رحلة طيران من برغامو إلى فيلنيوس لمجموعة من العملاء، في هذا اليوم.

ومن أجل تجنب أن تعود الطائرة أدراجها فارغة، بيعت التذاكر في اتجاه واحد لرحلة العودة.

ولكن، كان ستريمايتيس الشخص الوحيد الذي يشتري تذكرة سفر، مما أدى إلى تجربة وصفها بأنها "فريدة وغير واقعية".

وقال ستريمايتيس لـCNN إن "طاقم الطائرة كان مرتبكاً للغاية"، مضيفاً: "ربما كانت تجربة جديدة لهم كذلك".

وأوضح ستريمايتيس: "زّودت بتعليمات شخصية للسلامة قبل الرحلة، ومن ثم استمتعت بالرحلة من خلال التقاط صور السيلفي والكتابة"، مشيراً إلى أن "الصمت على متن الطائرة كان غير مألوفاً للغاية، كنت أبتسم طوال الوقت".

وشارك ستريمايتيس بصورة شخصية له على متن "الطائرة المهجورة" خلال الرحلة، التي استمرت حوالي ساعتين.

وقال إن الطيار أشار إليه باسم "السيد الراكب" أثناء حديثه عبر مذياع الطائرة، بعدما هبطت الطائرة في مطار "أوريو أل سيريو" الدولي في بيرغامو.

وكانت كارون غريف الراكبة الوحيدة على متن طائرة تاربعة لشركة طيران "جيت 2" من غلاسكو إلى كريت في العام 2017. وغرّدت الكاتبة الاسكتلندية بصورة عن تجربتها، إذ قالت إنها "شعرت بأنها شخصية مهمة".

وفي الوقت نفسه في العام الماضي، حلقت الراكبة بيث فيرستيغ من نيويورك إلى واشنطن على متن طائرة فارغة، بعد أن حجزت شركة طيران عن طريق الخطأ رحلتها على متن طائرة مخصصة للموظفين فقط.