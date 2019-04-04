حتى الموتى لم يسلموا من السرقة في ألمانيا!

المصدر: البيان الالكتروني

عثرت امرأة ألمانية على خواتم كانت تملكها والدتها المتوفية قبل دفنها، معروضة في سوق لرهن السلع بمدينة مجاورة. وقامت هذه السيدة بإخبار الشرطة الألمانية، التي تدخلت لمعرفة الجريمة وتوصلت لحل اللغز، بحسب (DW) الألمانية.

قالت الشرطة الألمانية في مدينة أوبرهاوزن إن امرأة ألمانية قدمت بلاغاً في منتصف شهر مارس الماضي حول سرقة خواتم تعود إلى والدتها المتوفية، وتبين للشرطة أن السرقة قد حصلت وقت وضع المرأة المتوفية في صالة الجثث في المقبرة قبل الدفن.

وتمكنت الشرطة من الحصول على قائمة الأشخاص الذين تواجدوا في المقبرة وقت ارتكاب الجريمة، وبعد التحقيقات قامت الشرطة باستجواب هؤلاء الأشخاص، حسب ما نقلت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في موقعها الإلكتروني.

ووسعت الشرطة بحثها عن الخواتم المفقودة، واستطاعت التحقيقات أن تقودها إلى مدينة ديسبورغ القريبة، حيث وجدوا الخواتم في مكان تُرهن فيه البضائع مقابل أموال نقدية.

وكانت الشكوك تحوم حول موظفة في المقبرة عمرها ثلاثون عاما، وعندما واجهتها الشرطة يوم الاثنين الماضي، اعترفت بسرقتها الخواتم. وقالت إنها سرقت مفتاح صالة الجثث ومن ثم سرقت الخواتم وباعتها في مدينة دويسبورغ في اليوم نفسها.