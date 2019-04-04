شراكة غنائية بين مطار دبي وفريق عالمي

المصدر: دبي - البيان

اتخذ مطار دبي الدولي الذي يسعى لتغيير قواعد اللعبة، خطوات إضافية نحو الوصول لتجربة سفر مثيرة وغير مسبوقة على مستوى مطارات العالم.

وتتجسد هذه الخطوة في عقد شراكة طويلة الأجل مع الفريق الغنائي العالمي «هولافونيك»، بهدف تقديم عروض غنائية بهدف إسعاد المسافرين والترفيه عنهم.

عروض

ويأمل مطار دبي الدولي من خلال خطوته هذه التي سيطلقها نهاية هذا الأسبوع بالشراكة مع رائدي صناعة الموسيقى؛ أولي وود وغريغ شتاينر، اللذين سيقدمان عروضاً موسيقية شهرية، في إسعاد أكثر من 250,000 مسافر يستخدمون المطار يومياً.

وستشهد هذه الشراكة طويلة الأجل، إشراف وود وشتاينر على برنامج «ميوزك دي إكس بي» التابع لمطارات دبي، وعملهما جنباً إلى جنب مع مطار دبي الدولي على تنشيط هذا البرنامج الموجه للمسافرين، حيث سيكون من شأن خبرتهما وعلاقاتهما في صناعة الموسيقى، استقطاب فناني الأداء البارزين واستخدام المسرح كمنصة لعرض المواهب الواعدة.

وكخطوة تالية، يتمثل الطموح في جذب انتباه الفنانين البارزين أثناء استخدامهم مطار دبي وتشجيعهم على اعتباره بمثابة فضاء جديد يؤدون من خلاله أغانيهم أمام جمهور دولي حقيقي.