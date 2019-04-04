«أمير الشعراء» يحتفي بديوان «قصائدي في حب الخيل»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الشاعر السعودي سلطان السبهان الشمري «أميراً للشعراء»، في ختام الدورة الثامنة من المسابقة، وبهذا يكون ثالث سعودي يحصل على اللقب الذي سبقه إليه في الموسم السابع إياد الحكمي، وفي الموسم السادس حيدر العبدالله، بينما جاءت الإماراتية شيخة المطيري في المركز الثاني، وثالثاً المصري مبارك سيد أحمد، ورابعاً السنغالي محمد الأمين جوب، وفي المركز الخامس المالي عبدالمنعم حسن محمد، والسادس المصرية هبة الفقي.

جاء ذلك في ختام الحلقة الأخيرة التي أقيمت، مساء أول من أمس، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

كما كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الفائزين بالمسابقة بحضور اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، والشاعر السعودي إياد الحكمي «أمير الشعراء» في الموسم السابع، وحشد من جمهور الشعر.

مجاراة المتنبي

وأمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من د. علي بن تميم، ود. عبدالملك مرتاض، ود. صلاح فضل، عارض الشعراء المتنافسون بيتين لأبي الطيّب المتنبّي وزناً وقافية، وهما:

وَما الخَيلُ إلاّ كالصّديقِ قَليلَةٌ

وَإنْ كَثُرَتْ في عَينِ مَن لا يجرّبُ

إِذا لم تُشَاهِدْ غَيْرَ حُسْنِ شِيَاتِها

وأَعْضَائِها فالحُسْنُ عَنْكَ مُغَيَّبُ

حيث اختارت اللجنة هذين البيتين ليكونا بمثابة احتفاءٍ بديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «قصائدي في حب الخيل». إلى جانب إعجاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقصائد المتنبي، ومن ثم تحددت النتائج بناءً على درجات لجنة التحكيم.

والتي تبلغ 60 درجة موزعة مناصفة على هذه الحلقة والحلقة التي قبلها، و40 درجة مخصصة لتصويت الجمهور، ففاز الشمري بالمركز الأول، وحصل على لقب «أمير الشعراء» وبردة الشعر وخاتمه، وجائزة نقدية مقدارها مليون درهم إماراتي.

وكان الشمري قد افتتح القراءات وألقى قصيدته (أُغالِبُ فيّ الطين).

منافسات شعرية

قدمت الإعلامية لجين عمران ثاني المتسابقين، شيخة المطيري التي ألقت قصيدة «وحي الزّجاج»،. ومن بعدها ألقى عبدالمنعم حسن محمد، نصّ «نهرٌ من صهيل».

أما مبارك سيد أحمد فألقى قصيدة «نَمشي مَعاً»، فدفعت مرتاض للقول إن مبارك يمتع السامع بصوته وشعره معاً.

وجاء محمد الأمين جوب خامس الشعراء وحاز نصه «خريطة في جغرافية السلام» إعجاباً مطلقاً من أعضـاء اللجنـة.

تهنئة

هنأ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشاعرة الإماراتية شيخة عبدالله جاسم المطيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في دبي، بفوزها بالمركز الثاني في مسابقة «أمير الشعراء»، وعدَّ هذا الفوز مصدر فخر واعتزاز لأسرة الكتاب والأدباء والمثقفين في الإمارات.