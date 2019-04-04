الاتحاد للطيران تقدّم «قصتي» على متن رحلاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم النسخة الإلكترونية من كتاب «قصتي.. 50 قصة في خمسين عاماً»؛ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على متن طائرتها.

وقالت إنه ابتداء من اليوم، يمكن لضيوف الاتحاد الاستمتاع بقراءة الكتاب الذي يستعرض 50 عاماً من العطاء والإنجازات التي حققها سموّه في خدمة المجتمع. وفي هذه المناسبة، أعلن جمال أحمد العوضي، نائب الرئيس لشؤون المنتجات وتجربة الضيوف في الاتحاد الطيران «نفخر بأن نكون أول ناقل وطني يقدّم قصة سموّه ليستمتع بها ضيوفنا على متن رحلاتنا، كبادرة شكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل لتطوير بلدنا وشعبنا».