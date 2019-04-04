حشر بن مكتوم يفتتح «فنون العالم دبي»

المصدر: دبي- فادية هاني

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، أمس، النسخة الخامسة من معرض «فنون العالم دبي 2019»، في مركز دبي التجاري العالمي، رافقه هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ووفد من المسؤولين، ونخبةً من أعضاء المجتمع الفني المحلي والعالمي، ليشهدوا انطلاقة هذه الفعالية الأكبر في المنطقة.

والتي تقدم أعمالاً فنية بأسعار مقبولة، ويشكّل المعرض، الذي يستمر حتى 6 أبريل، الركيزة الأساسية لموسم دبي للفنون هذا العام.

ويشارك في المعرض في دورته الحالية «الخامسة»، ما يزيد على 150 فناناً وفنانة، يستعرضون ما يزيد على 3 آلاف عمل فني، وتجول سموه في المعرض للاطلاع على إبداعات الفنانين، والتي تضمنت أعمالاً أصلية من الفن المعاصر واللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية، والفنون المخصصة، إضافة إلى المجسّمات الفنية وغيرها.

30 دولة

وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: «يستضيف معرض «فنون العالم دبي»، في نسخته الحالية، فنانين يمثّلون أكثر من 30 دولةً، ليقدم للزوار مجموعةً عالميةً ومتنوعةً من الأعمال الفنية، التي تناسب كافة الأذواق والميزانيات، وتواصل الفعالية استقطاب عشاق الفن من المتسوقين الجدد والشركات، وجامعي الأعمال الفنية المخضرمين، بينما يتيح برنامجنا الموسّع من ورش العمل التعليمية، والجلسات الحوارية، فرصةً قيّمةً أمام الزوار للتفاعل والتعلّم».

من جانبها، قالت الفنانة سمر كامل، إن المعرض هذا العام، حرص على توفير لوحات وأعمال فنية لمختلف الفنون، وأيضاً بأسعار تناسب محبي الفن، أو الراغبين في اقتناء لوحات فنية في بيوتهم، حيث يظن الجميع أن الأثرياء فقط، هم من يمكنهم اقتناء لوحات جميلة

منصة للمواهب

وسجّل معرض «فنون العالم دبي 2019»، الحضور الأول لمجموعة من الفنانين وصالات العرض من مناطق جديدة، من بينها: تشيلي، وميانمار، والأرجنتين، وإيطاليا، وتايوان، وتركمانستان، والمكسيك، وبيلاروسيا، والغابون، وعلاوةً على استقطابه للمواهب العالمية المرموقة، رسّخ المعرض مكانته كمنصة رئيسة للفنانين الناشئين الباحثين عن فرصة لإطلاق مسيرتهم الفنية، وسعياً لتعزيز هذا التوجّه، تعاون «فنون العالم دبي» مع «روڤ للفنادق»، لاستضافة أول مسابقة ومعرض للفنانين الناشئين، وانعقدت المنافسة تحت شعار «ثقافتي. مجتمعي. محيطي». ونجح 10 مرشحين في الوصول إلى التصفيات النهائية، من بين أكثر من 300 مشارك.

وسيتم اختيار فنانين اثنين لربح جوائز إضافية في اليوم الأخير من المعرض، حيث سيقوم المنظمون بانتقاء أحد الفنانين العشرة للحصول على مساحة مجانية لعرض أعماله في نسخة المعرض للعام المقبل، بينما سيحظى الفائز الثاني الحائز على أكبر عدد من أصوات الزوار، بإقامة مجانية لدى إحدى الوجهات التابعة لمجموعة «روڤ للفنادق».

فجوة فنية

ونظمت شركة ستاندرد تشارترد، فعالية «آرت غاب»، التي ترسل رسالة هامة، من خلال إطلاقها لمعرض خاص بأعمال فنانات من الإمارات، وذلك بهدف حشد الدعم لضمان المساواة في الأجور بين الرجال والسيدات، ضمن المجتمع الفني العالمي وخارجه، وتسليط الضوء على ارتفاع أجور لوحات الفنانين الذكور مقابل الفنانات.