العماني أحمد البلوشي خارج «فاشن ستار»

المصدر: دبي - البيان

غادر المشترك أحمد البلوشي من سلطنة عمان، برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، الذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة السادسة من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية، يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة.

وطلبت ريم عكرا من المشاركين تقديم 2 تصميم وملابس مستوحاة من ألوان «النيون»، قبل أن يحين الوقت مع عرض تصاميم المجموعة الأولى من المتنافسين التي ضمت كلاً من محمد خباجي «موجا» من مصر، وأحمد البلوشي من سلطنة عمان، حيث نال المشترك المصري (2 نجمة ذهبية) لتصاميمه المستوحاة من الخطوط الهندسية، فيما نال المشترك العماني (3 نجمات حمراء).

المجموعة الثانية

ومع دخول المجموعة الثانية، قدمت ابتسام سلمان من البحرين، ورناد حفني من السعودية، وإلياس والي من الجزائر، تصاميمهم المستوحاة من ألوان «النيون»، حيث نال المشترك الجزائري (3 نجمات ذهبية)، على تصاميمه المستوحاة من داخل «الروبوت» ضمن معها الانتقال إلى الحلقة المقبلة.

كذلك نالت المشتركة البحرينية (3 نجمات ذهبية)، فيما نالت المشتركة السعودية (2 نجمة ذهبية). وفي المجموعة الأخيرة، قدمت كل من إيمان رمَّال من لبنان، وحسن بن عياش من تونس، تصاميمهما لهذه الحلقة، حيث نال المشترك التونسي (4 نجمات ذهبية)، فيما نالت المشتركة اللبنانية (1نجمة ذهبية).

دائرة الخطر

فاصل قصير واجتماع لجنة التحكيم، دعت ليلى بن خليفة كلاً من: محمد خباجي «موجا» من مصر، وأحمد البلوشي من سلطنة عمان، ورناد حفني من السعودية وإيمان رمَّال من لبنان، للوقوف أمام لجنة التحكيم والاستماع إلى النتيجة النهائية، حيث أنقذ نديم شماس المشترك المصري «موجا»، وأنقذت ريم السعيدي المشترك السعودية رناد حفني، فيما قررت ريم عكرا استبعاد المشترك أحمد البلوشي من سلطنة عمان.