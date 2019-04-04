«جائزة زايد» تعلن فوز عائلة ستيتكيفيتش بشخصية العام

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فوز الباحثين الأستاذ الدكتور ياروسلاف ستيتكيفيتش، وزوجته الأستاذة الدكتورة سوزان ستيتكيفيتش بجائزة «شخصية العام الثقافية» للدورة الثالثة عشرة 2019.

ومن المقرّر أن يُقام حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب بتاريخ 25 أبريل القادم، في مسرح البلازا متحف اللوفر أبوظبي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، والعضو المنتدب لرئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب إن «عائلة ستيتكيفيتش أسهمت في نشر وتعزيز مكانة الثقافة العربية، عبر تكريسها لجهود التعريف بها لدى غير الناطقين باللغة العربية، وبخاصة في الدول الغربية، عبر تقديم أعمال بحثية ومعلومات قيّمة عن ثقافتنا، لتثري أدوات قراءتها، كما أنّها لعبت دوراً جوهرياً في تطوير هذه الأدوات».

بدوره أشار الدكتور علي بن تميم أمين عام الجائزة، إلى أنّ فوز عائلة ستيتكيفيتش بشخصية العام الثقافية، جاء نتيجة لعدد من الاعتبارات، أبرزها الإضافة المتميزة التي قدمها الباحثان للثقافة العربية والأدب العربي للناطقين باللغة الإنجليزية، وإحياءً لتقليد عربي أصيل لتكريم العائلات التي يشترك أفرادها في بناء مشروع بحثي معرفي ذي آثار إيجابية في خدمة الثقافة العربية والتعريف بها، فقد عرف العرب عائلات استطاع أفرادها النهوض بمشروعات ثقافية ضخمة كعائلة تيمور في مصر وعائلة البستاني في لبنان، كما عرف الشعر العربي عائلات شعرية ربطت بينها قرابة الإبداع في الماضي والحاضر، وهي ظاهرة تكاد تكون قد تلاشت، لهذا تسعى جائزة الشيخ زايد لكتاب إلى تسليط الأضواء عليها. وأضاف د. علي بن تميم إلى أن الباحثين اختارا الشعر العربي ليكون ميداناً للدراسة والتحليل.