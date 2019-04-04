الروائية العالمية ليلى أبو العلا في دبي

المصدر: دبي - البيان

تستضيف مؤسسة الإمارات للآداب الروائية السودانية البريطانية، ليلى أبو العلا الحائزة العديد من الجوائز العالمية، في أمسية خاصة، يوم الأحد 14 أبريل في نادي دبي التجاري العالمي، وسوف تناقش كتابها الأخير «دعوة الطير».

وتُعد ليلى أبو العلا من أبرز الروائيات في أيامنا هذه، وقد حظيت بإشادة الكثير من الكتّاب والنقاد، ونالت استحسان المجتمع الأدبي الدولي، وأبرز كتّاب أفريقيا المعاصرين، أمثال «بن أوكري»، و«جون ماكسويل كويتزي».

وتقيم مؤسسة الإمارات للآداب هذه الأمسية في إطار برنامجها الأدبي، الثقافي، الذي يقام على مدار العام.