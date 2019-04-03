في مشهد غريب .. عصابة تختطف 11 شرطيا وتذلهم في الشارع

المصدر: البيان الإلكتروني

إنه مشهد غريب ، انقلبت فيه الأدوار المنطقية في أحد شوارع المكسيك ، حيث قبض أفراد عصابة على عناصر من الشرطة وأجبروهم على الركوع،في واحد من اكثر المشاهد اذلالا للشرطة ، خصوصا وقد وثق مشاة عاديون هذه الحادثة الغربية .

وبحسب موقع " سكاي نيوز " فقد جاءت هذه الصور في أعقاب أنباء أفادت بأن عصابة مسلحة تمكنت من اختطاف 11 شرطيا من الشوارع وسط المكسيك، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

والتقطت صورة رجال الشرطة وهم يركعون تحت تهديد رجل عصابة مسلح، بينما كانوا يقومون بدورية في مدينة خوان غاليندو بولاية بويبلا، حيث حاصرهم عناصر العصابة في وسط شارع في الساعة السابعة مساء السبت الماضي.

وذكرت تقارير صحفية مكسيكية أن رجال الشرطة نفذوا عملية مسلحة حالت دون قيام عصابة من استغلال مصفاة نفط بطريقة غير شرعية في الأجزاء الشمالية من بويبلا.

وتخوض الحكومة المكسيكية منذ عامين ، معركة معركة مستمرة مع عصابات ومنظمات إجرامية لجأت إلى سرقة النفط للحصول على أموال .

وبحسب تقارير رسمية، تعاني شركة النفط الحكومية "بتروليوس مكسيكانوس"، منذ العام 2016، من خسائر جراء سرقة الوقود بلغت مجموعها حوالي 7.4 مليون دولار.