«فنون العالم دبي» يجمع اليوم إبداعات العالم وثقافاته

المصدر: دبي - وام

تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من معرض «فنون العالم دبي»، الفعالية الفنية الكبرى في الشرق الأوسط، التي تقدم أعمالاً فنية بأسعار متاحة أمام الجميع في مركز دبي التجاري العالمي.

وتمتاز نسخة هذا العام بجدول أعمال حافل من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك ورش العمل التعليمية والحوارات التفاعلية وعروض الأداء الثقافية المتنوعة، التي تتكامل مع تشكيلة استثنائية من أكثر من 3000 عمل فني وإبداعي متاح للبيع.

أعمال ملهمة

ويقدّم المعرض الذي ينعقد على مدى 4 أيام أعمالاً فنية ملهمة لـ150 فناناً ومعرضاً من 30 دولة، تتوزع على خمس قارات، حيث ستواكب القطع الفنية المعروضة للبيع أذواق عشاق الفن، وهواة جمع الأعمال الفنية، والمشترين بالجملة، وجهات التكليف الخاصة في دولة الإمارات.

فضلاً عن تنظيم مجموعة واسعة من ورش العمل التعليمية على مدار اليوم.وسيتوافد الفنانون من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المعرض، ومن الفنانين الذين أكّدوا مشاركتهم : بن آين (المملكة المتحدة)، ونيخيل كابور (الهند)، وجوليا سمولينكوفا (روسيا).

وممن تضمهم قائمة المشاركين من معارض الفن الرائدة على مستوى المنطقة: «سينرجي آرت جروب» من المملكة العربية السعودية، و«نوساي أرت جالري» وصالة «آرت بلس» من الإمارات العربية المتحدة، وصالة واستديو «3 آرت» من الهند.