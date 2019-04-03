«اللوفر أبوظبي» يُطلق الدورة الثانية من «معرض الطريق الفني»

المصدر: أبوظبي - وام

يطلق متحف اللوفر أبوظبي معرض «الطريق الفني» في دورته الثانية في 7 أبريل الجاري، ويستعرض 10 أعمال جديدة من مجموعة اللوفر أبوظبي، مقدمة على شكل مجسمات عملاقة ثلاثية الأبعاد أو على لوحات عملاقة بطول 10 أمتار على طريق الشيخ زايد (المخرج رقم 11) من دبي إلى أبوظبي.

وسيتمكن السائقون من ضبط موجة الراديو على أي من المحطات الإذاعية الشريكة عند المرور باللوحات للاستماع إلى شرح مفصّل عنها مدته 30 ثانية يُبث عبر أثيرها بصورة تلقائية، وذلك بالتعاون مع أبوظبي للإعلام من خلال محطات «راديو 1 إف إم» (FM100.5)، و«كلاسيك إف إم» (FM91.6)، و«إمارات إف إم» (FM 95.8).

تجربة متكاملة

ويقدم المعرض تجربة متكاملة تبدأ باكتشاف القطع المعروضة، وهم في طريقهم إلى المتحف، وتستمر داخل اللوفر أبوظبي من خلال جولة خاصة بمعرض الطريق الفني متوافرة عبر دليل الوسائط المتعددة تشمل مقاطع فيديو تصوّر مقابلات مع الشخصيات المؤثرة المشاركة، التي سمع الزائر أصواتهم عبر محطات الراديو الشريكة.

ويتضمن المعرض هذا العام عدّة عناصر جديدة، إذ تم تصميم ثلاث قطع، لأول مرة، على شكل مجسمات ومنحوتات ثلاثية الأبعاد. إضافة إلى ذلك، فقد سجلت المقاطع التي يسمعها السائقون عبر الراديو، والتي ستقدم شرحاً عن القطع، مجموعة من الشخصيات المؤثرة في الإمارات.

طابع عالمي

يعكس «معرض الطريق الفني» بدورته الثانية الطابع العالمي الذي يتميّز به متحف اللوفر أبوظبي في السرد، حيث يتضمن أعمالاً وروائع فنية عريقة تعود إلى لحظات تاريخية مختلفة، وتُنسب إلى مجموعة متنوعة من الثقافات المتباينة، يُذكر منها: إناء يعود تاريخه إلى عام 5500 قبل الميلاد تقريباً، عُثر عليه في جزيرة مروّح الإماراتية، وتمثال صغير عمره 4000 عام لأميرة من باختريا.

إضافة إلى تمثال من الصين يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، بينما تشمل القطع الأثرية التاريخية الأخرى: خوذة إسلامية يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر، ومخطوطة هندوسية من القرن السابع عشر تُصوّر صياداً، ودرعاً يابانية يعود تاريخها إلى أوائل القرن الثامن عشر.

وبالنسبة إلى الأعمال الفنية المعروضة من القرن التاسع عشر فهي تشمل: «تشكيل من الرمادي والأسود رقم 1» (1871) لجيمس أبوت مكنيل ويسلر، و«البوهيمي» (1867) لإدوار مانيه، و«قاعة الرقص في مدينة آرل» (1888) لفينسنت فان غوخ، إلى جانب عمل سريالي من القرن العشرين للفنان خوان ميرو.

مكانة

وتعليقاً على افتتاح معرض الطريق الفني بنسخته الثانية، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعزز معرض الطريق الفني من مكانة اللوفر أبوظبي كمركز لإطلاق الأفكار الخلاقة والمبتكرة، وذلك للوصول إلى قطاع واسع من الجمهور خارج جدران المتحف، متواصلاً بذلك بشكل مباشر مع مستخدمي الطريق.

حيث نجح المعرض العام الماضي في إشعال فضول المارة للتفاعل مع الأعمال الفنية والتعرف إليها عن كثب.. ويحسب للوفر أبوظبي أنه ابتكر أسلوباً خاصاً للاحتفاء بعام التسامح، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المعاد تجسيدها بأبعاد ثلاثية طبقاً للقطع الأصلية في المتحف، وذلك في خطوة لكشف التقاربات بين الثقافات التي تجمع الإنسانية وتوحدها».

ومن جانبه، صرح مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، بأن معرض الطريق الفني يهدف إلى جعل القطع الفنية الخاصة باللوفر أبوظبي متاحة للجمهور العريض في إطار حياته اليومية، منوهاً بأن النسخة الثانية من هذا المعرض تتميز بأصوات محبوبة في الإمارات تروي للسائقين أسرار القطع المعروضة وخفاياها.