مهارات وابتكار في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة

المصدر: دبي - البيان

أجندة مليئة بورش العمل والأنشطة الترفيهية تنطوي عليها برامج معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة في هذا العام، حيث توفر ورش عمل المعرض تعلم مهارات جديدة، والاستماع إلى قصص من فنانين مشهورين على مستوى العالم، حيث سيعلم الفنان المميز ديفيد أنجيلو رومان، فنان مسلسل الرسوم المتحركة ريك ومورتى، المشاركين، كيفية رسم أغرب الشخصيات.

فنون الكاريكاتير

في ورشة «البداية: الدليل لبدء تصميم كتابك الهزلي»، يأخذ الكاتب الأردني زيد أدهم والفنان السعودي ياسر علي رضا جماهيرهما في رحلة مع سلسلة كتبهما المصورة الأول «ويل» التي يصوّرون فيها مدينة عمّان.

وتستعرض فنانة المانجا ونجمة اليوتيوب صوفي تشان رحلتها الملهمة وأحلامها وتحدياتها. وتشان هي فنانة مانجا عصامية، بدأت في رسم وكتابة القصص منذ عمر السابعة، وهي مصممة على الوصول إلى هدفها المتمثل في امتلاك سلسلة من المانجا/‏‏‏ أنيمي.

كما تقام حصة تدريب لإبداع شخصية شريرة تحت عنوان «ابتكار شخصية شرير لكتابك المصوّر». ولعشاق القصص الطموحين، سيشرح الرسام الكرتوني مات سميث الكندي البريطاني للمشاركين كل ما يحتاجون معرفته لابتكار أول قصة مصورة وكيفية صنع شخصيات معبّرة، وإظهار الحركة ورسم الصوت. وتعد هذه الورشة مثالية للأطفال من عمر 7 سنوات فما فوق.