«عاشق عموري» يمثل الإمارات في بولندا وإسبانيا

المصدر: دبي - البيان

يستمر الفيلم الإماراتي السينمائي الطويل «عاشق عموري» للكاتب والمخرج الإماراتي عامر سالمين المري، الحاصل على جائزة أفضل مخرج من مهرجان دلهي الدولي، والذي يعتبر أول عمل فني له، بتحقيق نجاحات على المستوى العالمي، وذلك بتمثيله للإمارات في مهرجان «بولندا السينمائي» الذي يقام في مدينة كراكوف ووارسو وكاتويس في بولندا في الفترة 5-7 أبريل والذي يقوم بتنظيمه مؤسسة النهضة الثقافية البولندية، ويشارك الفيلم أيضاً في المسابقة الرسمية لمهرجان «كاليلا السينمائي» الدولي الذي يقام في إسبانيا في الفترة 21-29 يونيو 2019. وتعتبر المشاركات العديدة للفيلم في المهرجانات السينمائية من دول ذات ثقافات مختلفة دليلاً على امتلاك الفيلم مفردات سينمائية متميزة.