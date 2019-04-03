«شرم الشيخ للمسرح الشبابي» يكرم إسماعيل عبدالله

المصدر: شرم الشيخ - البيان

كرّم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أخيراً، إسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة العربية للمسرح، تقديراً لإبداعاته المسرحية منذ مطلع الثمانينات، بصفته مخرجاً وممثلاً وكاتباً.

وأكدت للجنة العليا للمهرجان أن إسماعيل عبد الله مسرحي عربي مشرق الإنجاز والمسيرة، ويمثل نموذجاً مهماً بالنسبة للشباب المسرحي العربي وغير العربي الذي يستهدفهفي الأساس.

وبدوره، شدد إسماعيل عبد الله على الأهمية الكبيرة لتكريمه في هذا المهرجان إلى جانب القامات المسرحية في هذه الدورة، مشيرا إلى أن ذلك يعد قيمة كبيرة له وللمكرمين، خاصة في ضوء تميز المهرجان ومكانته، والتي رسخها وأثراها مع تكريمه هذه القامات المسرحية العربية في هذا العام..