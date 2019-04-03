جمارك دبي تثري معارف موظفيها

المصدر: دبي - البيان

فعاليات متنوعة محورها المعرفة وموضوعها الكتاب والتشجيع على المطالعة، تميزت بها وحرصت على تنظيمها جمارك دبي خلال الشهر الماضي بهدف تعزيز ثقافة القراءة بين الموظفين وجميع فئات المجتمع.

حيث ضم البرنامج في الخصوص على 13 فعالية شملت الموظفين والمسافرين، بجانب توزيع 3000 كتاب في مجالات مختلفة منها (أساسيات علم الإدارة، إدارة التسويق، إدارة الأعمال الإلكترونية، أخلاقيات العمل التجاري، التخطيط الاستراتيجي في العمل، كيف تجعل الإبداع عملياً).

وقال خليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي: تأتي مبادرات القراءة التي نفذتها الدائرة تاكيدا على التزامنا بمواكبة فعاليات شهر القراءة الوطني وترسيخ ثقافة العلم والمعرفة ليس لدى الموظفين، وإنما لجميع فئات المجتمع.