كتاب شامل يحكي قصة نجاح «موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت موانئ «دبي العالمية - إقليم الإمارات» كتابها الأول بعنوان: «موانئ دبي العالمية قصة نجاح»، الذي تم اعتماده في المدارس الحكومية والخاصة لتعريف الطلاب بعالم الخدمات اللوجستية والتجارة العالمية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدرسة رافلز الدولية بحضور محمد المعلم، المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات.

يستهدف هذا العمل الطموح طلاب المراحل التعليمية من الصف السادس وحتى العاشر، ويوضح لهم كيفية عمل سلسلة التوريد العالمية، مستخدماً أسلوب السرد القصصي، ليحكي قصة ناشر الكتب الشاب «سعيد» الذي يدير عمليات الشحن لأكثر من خمسة ملايين كتاب من دولة الإمارات إلى مجموعة من الدول العربية.