تصاميم جاذبة ضمن عرض أزياء لطلبة الجامعة الأمريكية في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- فادية هاني

على أنغام موسيقى الجاز هارب، نظمت الجامعة الأمريكية في الإمارات عرضاً للأزياء حياً وحصرياً، لأعمال وتصاميم الطلبة في كلية التصميم والأزياء، برعاية وحضور الشيخ محمد بن جمعة بن مكتوم آل مكتوم، والشيخة ميثاء بنت حشر آل مكتوم مؤسسة بوتيك BEYOU للأزياء، والفنانة صفية العمري، وعدد من المتحدثين وكبار الشخصيات من الوسط الإعلامي، والمدونين، وخبيرة المظهر سو هولت المدير العام لمجموعة ITP للنشر، ومصممة الأزياء منال عجاج، وخبير المظهر والأزياء فيصل ناصر، ومدونة الموضة أميرة عاشور، والإعلامية فرح ياسمين، ومدونة الجمال والموضة إلجامي جوزالي خريجة سابقة لأمريكية الإمارات، وعدد من الكادر التدريسي والطلاب والطالبات.

تصاميم منوعة

تضمن العرض 40 تصميماً، وحظي بمشاركات طلابية متنوعة بإشراف البروفيسور الدكتور شادي شمعون عميد كلية التصميم في الجامعة، بالتعاون مع الأساتذة والكادر التدريسي والإداري لكلية التصميم، حيث شمل العرض تنوعاً في التصاميم لمختلف المناسبات، من بينها العباءات السوداء والملونة، وفساتين للسهرات (الهوت كوتور)، و(الستريت ستايل) أو الأزياء اليومية التي تعد أكثر تداولاً بين الشباب، وأزياء عملية خاصة ببيئة العمل والعيادات وبدلات للممرضات والأطباء.

وتنوعت الخامات والأقمشة والتفاصيل في القطع والتصاميم.

دقة التصميم

من جهته قال الدكتور شمعون عميد كلية التصميم في أمريكية الإمارات: تم تصميم وابتكار كل قطعة بدقة وإتقان، وتم العمل بين الطلبة والأساتذة بكل محبة وتعاون، وهو ما نسعى له دوماً في جامعتنا لإزالة كل الأبواب والحواجز بين الطلبة والكادر التدريسي، لتحقيق التوازن والتناغم بيننا من أجل الوصول إلى الهدف المرجو، ونحن بالفعل نشعر بالفخر بطلبتنا لإتقانهم أعمالهم منذ خوض أول تجربة لهم، خصوصاً أنهم أتموا كل تصاميمهم بفترة وجيزة لا تتعدى الشهرين.

وتخلل الحفل عروض استعراضية تقدمة وتنفيذ طالبات الكلية، بالإضافة إلى جلسة حوار ومناقشة تم من خلالها اختيار أفضل وأجمل تصميم من كل فئة، وقدمت الشيخة ميثا بنت حشر آل مكتوم فرصة لكل الفائزين ليتم عرض تصاميمهم في متجر BEYOU بوتيك، كخطوة منها لتشجيعهم ودعمهم.