«الشارقة القرائي للطفل» يستضيف نخبة فنانين

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في دورته الـ11، هذا العام نخبة من الفنانين والفنانات العرب، من ممثلين ومخرجين ورسامين وأدباء، أصحاب بصمة لافتة على صعيد الفنون والآداب الموجهة للأطفال، وذلك خلال فعاليات المهرجان التي تقدّم هذا العام 50 فعالية ثقافية يشارك فيها 76 ضيفاً من 26 دولة عربية وأجنبية، في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 17 أبريل إلى 27 أبريل المقبل تحت شعار «استكشف المعرفة».

ويحل على الحدث كلّ من الفنان المصري القدير عبدالرحمن أبو زهرة، الذي يمتلك في رصيده تاريخاً كبيراً من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، إلى جانب الفنانة الأردنية الكبيرة قمر الصفدي صاحبة الصوت الذي رافق طفولة أجيال التسعينات والثمانينات، خلال وضعها دبلجات مسلسلات كرتونية متنوعة مثل سالي، وصاحب الظل الطويل، والكابتن ماجد، وفيردي وغيرها من المسلسلات.

إلى جانب حضور مميز للفنانة المصرية شيماء سيف، والفنانة البحرينية هيفاء حسين، والمسرحي العراقي فلاح هاشم أحمد، ورسامة كتب الأطفال الفلسطينية أماني البابا، والفنان جيكر خورشيد، وغيرهم من الأسماء الفنية اللامعة.

أدب الأطفال

ويستضيف المهرجان الكاتب يعقوب الشاروني الذي يعدّ واحداً من كبار رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، وأحمد بن ناصر بن حمد الراشدي، والكاتب والمخرج المسرحي البحريني أحمد جاسم محمد، العضو المؤسس لمسرح البيادر والرئيس الحالي للمسرح، والكاتبة أميمة عز الدين.. إلى جانب حضور الشاعر السوري قحطان بيرقدار، وكاتبة السيناريو الأردنية ماريا دعدوش. ومن الإمارات تشارك كل من المؤلفة الروائية نورة النومان، والكاتبة دبي أبو الهول، والفنانة مريم الزرعوني، والدكتورة وفاء الشامسي، أكاديمية بجامعة الإمارات، والكاتبة أمل فرح.

مؤلفات الصغار

ويحل كلّ من الشاعر والروائي التونسي، حافظ محفوظ صاحب المؤلفات الموجهة للأطفال، إلى جانب مجموعة من الإصدارات الشعرية والروائية الأخرى، والقاصة الكويتية أمل الرندي، والأكاديمية والناقدة الدكتورة الكويتية نرمين الحوطي، أستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية الكويتية، والإعلامية الليبية أمينة الرويمي، إلى جانب الدكتور جمال بو طيب، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس. وتحل على دورة المهرجان الـ11 الدكتورة السعودية نوال بنت محمد المنيف، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.