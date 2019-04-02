«أبوظبي للكتاب» يشارك في مهرجان الألوان

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في فعاليات مهرجان الألوان «هولي»، الذي أقيم مؤخراً في منتزه خليفة في أبوظبي.

وتأتي مشاركة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجاري، في مهرجان «هولي» للاحتفاء بجمهورية الهند، ضيف شرف الدورة الـ 29 من المعرض، الذي يعد من أكثر معارض الكتب تنوعاً في المنطقة، وذلك ترسيخاً لمفهوم التسامح، عبر تسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه دولة الإمارات. تضمنت الفعاليات الاحتفالية، العديد من الأنشطة المتنوعة، كرقصة المطر، والتقاذف بالألوان، وقرع الطبول الهندية.