«فنون العالم دبي» يستعرض باقة إبداعات مميزة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من معرض فنون العالم دبي، الفعالية الفنية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم إبداعات فنية للجمهور بأسعار مقبولة، في مركز دبي التجاري العالمي بين 3-6 أبريل. ويعرض معرض فنون العالم دبي خلال دورة عام 2019 أكثر من 3000 عمل فني إبداعي من كافة أنحاء العالم، حيث يضم 150 معرضاً وفناناً يمثلون أكثر من 30 بلداً، ويقدم كل منهم ابتكارات فنية فريدة. وتماشياً مع رؤيته التي تتيح عرض إبداعات فنية أمام الجميع مقابل أسعار مقبولة، تبدأ من 100 دولار أمريكي.

فن الشارع

يشهد معرض فنون العالم دبي مشاركة الفنانين المبدعين تشارلي أوزيل إدواردز وبِن آينا كممثلين عن دار «فورتشن فيفرز آرت»، حيث سيقدم تشارلي الملقب بـ«بيور إيفل» مجموعة محدودة من اللوحات الأصلية في المعرض، التي تم إبداع إحداها حصرياً للإمارات العربية المتحدة.

وفي ذات السياق، تسجل فنانة الجداريات أنوار بهبهاني، وهي واحدة من أكثر الفنانات تميزاً في الكويت، حضورها الأول في معرض «فنون العالم دبي».

فنانو الإمارات

سيركز حضور الفنانة الإماراتية هند رشيد على رسومات تحديد الخطوط الأولية دون النظر إليها وأعمال الطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية والأشكال التجريدية. وتجسد هند ملامح عالمها الروحي الخاص على القماش، لتستعرض قصة حياتها عبر لوحاتها الفنية. فيما تعكس الدكتورة منى بالفقيه أعمالها الفنية وصورها المميزة اهتماماً خاصاً بتصوير التراث الإماراتي والثقافة الأصيلة.

أما لبنى المعلا فستعرض صوراً مطبوعة على القماش تحمل أسلوباً شرقياً ولمسات غربية مميزة. في حين تشارك مريم منصور عباسي بأعمالها التجريدية المفعمة بالألوان الزاهية وأشكال الكولاج التي تتمحور حول إرث دبي. ويمتد المعرض بين 3 و6 أبريل، ويستعرض أكثر من 3 آلاف قطعة فنية تبدأ أسعارها من 100 دولار أمريكي.