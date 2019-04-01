«القرية العالمية» تعلن عن معايير جائزتها للإعلام

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية عن معايير وشروط جائزتها السنوية للإعلام لهذا الموسم، وتنص الشروط العامة أن يكون المشارك مسجلاً لدى إحدى الجهات الإعلامية المحلية أو الإقليمية، وأن تكون التغطية الإعلامية خلال الموسم 23، من 30 أكتوبر 2018 وحتى 13 أبريل 2019.

وحددت الجائزة آخر موعد لتقديم الطلبات للجوائز والفئات المختلفة بنهاية يوم الخميس، 11 أبريل 2019 ولن يتم تمديد الموعد أو قبول أي طلبات بعده، على أن تكون التغطية الإعلامية نتيجة زيارة فعلية للقرية العالمية وبحث دقيق. علماً أنه يمكن المشاركة في أكثر من فئة وتقديم استمارة واحدة عن كل فئة، في حين يتم اختيار فائز واحد من كل فئة. وأن تتناول التغطية زاوية إعلامية إبداعية تشجع على زيارة واستكشاف جديد القرية العالمية هذا الموسم، على أن تكون متنوعة تغطي الجوانب المختلفة لتجربة ضيوف القرية العالمية.

فئات

وتتوزع فئات الجائزة فهي أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية، وأفضل تغطية إعلامية باللغة الإنجليزية، وأفضل تغطية إعلامية باللغة الآسيوية، وأفضل تغطية إعلامية مصورة، وأفضل تغطية تلفزيونية أو رقمية، وأفضل تغطية إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، تبلغ قيمة كل واحدة منها 12 ألف درهم إماراتي. أما فئة أفضل مقال صحفي باللغة العربية، وأفضل مقال صحفي باللغة الإنجليزية، وأفضل مقال صحفي بلغة آسيوية، فتبلغ قيمة كل واحدة منها 8 آلاف درهم إماراتي.

ثراء التجارب

وتسعى الجائزة إلى تكريم وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، المحلية والإقليمية، على دورها الرائد في نقل صورة القرية العالمية وأهدافها إلى الجماهير على أكمل وجه في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى تغطية مختلف الفعاليات والأحداث التي تقدمها القرية العالمية، لتكون بذلك الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه في المنطقة.

استكشاف

وتهدف الجائزة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالثقافات المختلفة والفعاليات المتنوعة التي تستعرضها القرية العالمية هذا الموسم، وتسليط الضوء على الفعاليات والعروض المتنوعة التي تقدمها القرية العالمية على مدار 159 يوماً في الموسم 23، وتحفيز وسائل الإعلام المختلفة على استكشاف وتقديم الجوانب المتنوعة لهذا الموسم بشكل إبداعي وموضوعي، وتشجيع العاملين في الوسائط الإعلامية المتعددة وشبكات التواصل الاجتماعي على التوجه لاستعراض أهمية احترام، وتكامل الثقافات المختلفة.