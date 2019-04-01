ملف مصور.. باقة من القصص المدهشة!"2"

سلّطنا الضوء الأسبوع الماضي على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في محور «ملف مصور»، أحد أبرز محاور الدورة الثامنة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، فتناولنا عمل المصور الفلسطينيّ هيثم نور الدين، الذي حصد المركز الأول، وعمل المصور الكنديّ بول نيكلين الفائز بالمركز الثاني، وعمل المصور الأوكرانيّ يفن ساموتشينكو الفائز بالمركز الثالث.

المركز الرابع في هذا المحور، كان من نصيب المصور العراقي مصطفى تركي مهناوي، مُعزِّزاً الحضور العربي ضمن الفائزين بهذا المحور رفقة المصور الفلسطينيّ هيثم نور الدين. مهناوي استحق الفوز من خلال عمل تحت عنوان «مصانع الطابوق» الذي يعرض مشاهد من حياة العمّال في مصانع الطابوق في جنوب العراق، حيث يُدخلونه في الفرن الخاص به إلى أن يتم الانتهاء من عملية الفخار والتحميل لبيعه، ثم تتم عملية التنظيف وطلاء الحائط بالطين، نرى في مجموعة الصور المعاناة الكبيرة للعمّال، بسبب ارتفاع درجة الحرارة واستنشاق الغبار خلال ساعات العمل الطويلة.

المصورة الهولندية «سارة فاوترز» حجزت المركز الخامس في هذا المحور بعمل مُشوِّق تحت عنوان «صيّاد النسور في منغوليا»، باقة من الصور ترصد الصيادين الذين يعيشون في أنحاء مقاطعة «أولجي» في منغوليا خلال ترويضهم للنسور بغرض استخدامها لاصطياد الحيوانات الصغيرة مثل الثعالب والسناجب. أُسَر هؤلاء الصيادين تعيش على جانب منغوليا بعد هجرتها بين كازاخستان وروسيا ومنغوليا حتى سقوط الشيوعية وإغلاق جميع الحدود بينها. في بداية أكتوبر من كل عام يتم تنظيم مهرجان صائد النسور في «أولجي» فيجتمع صائدو النسور للمشاركة في المسابقة، بحيث يستخدم المنافس جلد الثعلب لجذب النسور، والنسر الأسرع في الانتقال إلى يد صاحبه سوف يحظى بالفوز بالمنافسة.

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جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئيwww.hipa.ae