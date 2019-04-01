اللوفر أبوظبي يفتتح معرضه الفوتوغرافي 25 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

يطلق متحف اللوفر أبوظبي معرضه الدولي الثاني في عام 2019 تحت عنوان «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1842– 1896»، الذي يضيء على التطور الحاصل في مجال التصوير الفوتوغرافي خلال الأعوام الأولى من نشأته.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور اعتباراً من 25 أبريل ويستمر لغاية 13 يوليو 2019. الدخول إلى المعرض مجاني ضمن تذكرة دخول المتحف وللأطفال ما دون سن 13 عاماً.ويُسلّط الضوء على كيفية التقاط الصور الفوتوغرافية لبعض المناظر الطبيعية والأشخاص لأوّل مرة، كما أنه يعكس الطابع العالمي الذي يُميّز مجموعة متحف اللوفر أبوظبي، إلى جانب المنهج الذي يتّبعه المتحف في تنظيم المعارض والإشراف عليها، والمتمثّل في عرض المقتنيات حسب الموضوع والتسلسل الزمني، حيث يضمّ المعرض صوراً التُقطت في الأمريكيتين وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

يهدف المعرض الذي يشارك بتنظيمه كل من متحف اللوفر أبوظبي ومتحف كيه برانلي- جاك شيراك ووكالة متاحف فرنسا، والمقدّم برعاية بنك الشارقة، إلى تتبع حركة انتشار التصوير الفوتوغرافي باعتباره شكلاً من أشكال التوثيق وأداة لاستكشاف العالم وفهمه والتعرف على شعوبه، بالإضافة إلى كونه وسيلة للتعبير عن الذات، وذلك عبر استعراض تشكيلة مختارة واسعة تضم أكثر من 250 صورة فوتوغرافية تاريخية تم التقاطها خلال الفترة الممتدة بين عامي 1842 و1896.

يُذكر أن الأعمال المعروضة مُعارة بشكل رئيسي من مقتنيات متحف كيه برانلي- جاك شيراك، والتي تضم مجموعة من أُوليات الصور الفوتوغرافية الملتقطة خارج أوروبا. وستنضم إلى هذه المجموعة عدة صور استثنائية أخرى مُعارة من مكتبة فرنسا الوطنية والمتحف الوطني للفنون الآسيوية - جيميه ومتحف أورسيه والجمعية الجغرافية الفرنسية والمتحف الوطني للخزف- سيفر وليموج.

يستضيف متحف اللوفر أبوظبي، على هامش المعرض، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التعليمية والثقافية المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي، منها ورش العمل وعروض لأربعة أفلام ومؤتمر حوار وعرض موسيقي بعنوان «في أرض صيادي الرؤوس» في نهاية أسبوع افتتاح المعرض. يحيي هذا الحفل الموسيقي المباشر الفنان الفرنسي رودولف بورغر ويؤدّي خلاله عرضاً يعكس رؤيته لأحد أجمل الأفلام الصامتة التي أنجزت على الإطلاق. يمزج الفنان ما بين الموسيقى الأميركية الأصيلة والإلكترونية، ويرتجل عزف موسيقى هذا الفيلم الرائع والنادر من سنة 1914، الذي يعد نسخة أميركية أصيلة عن روميو وجولييت.