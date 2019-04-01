«معرض421» يعلن عن برنامجه خلال أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «معرض421»، المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، عن برنامجه الشهري العام الحافل بالفعاليات المتنوعة، من ورش العمل إلى الدورات القصيرة وعروض الأفلام، وذلك طوال شهر أبريل الجاري. ويتيح المعرض المشاركة بفعالياته العامة أمام كافة أفراد المجتمع الفني في أبوظبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويطلق «معرض421» ورشة عمل «ملوك الوحي القدماء»، والمستوحاة من علم الآثار والعمارة والميثولوجيا القديمة، التي سيتعلم من خلالها المشاركون تقنيات التشكيل والبناء اليدوي لإنشاء منحوتات طينية معاصرة ومستوحاة من السمات الأساسية للتحف الأثرية والأساطير والحكايات التي سيقومون بتجسيدها، وذلك يوم 13 أبريل وتحت إشراف الفنانة رند عبدالجبار، بالإضافة إلى التركيز على الزجاج والألوان والتركيبات التي يمكن إنجازها خلال عملية الشواء النهائية للقطع التي سيصنعها المشاركون، وذلك يوم 20 أبريل.

ويستمر معرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية» من تقييم الدكتورة هدى سميتهاوزن أبي فارس في «معرض421» خلال شهر أبريل، الذي يستكشف أصول ست من أكثر الأبجديات تأثيراً في تاريخ الشرق الأوسط، ويستعرض ستة أعمال تكليف جديدة لفنانين ومصممين من مختلف أنحاء المنطقة.

ويقدم «معرض421» ورشة عمل «أحرف من ضوء» الفريدة يوم 6 أبريل، وذلك من وحي عمل «الشمس لا تغرب أبداً عن الإمبراطورية» الذي تشارك به الفنانة سارة العقروبي في معرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية»، حيث تتيح الورشة للأطفال من 7 إلى 10 سنوات فرصة ابتكار أعمالهم التركيبية الخاصة التي يتم تثبيتها على الحائط، من خلال ثني وتشكيل عيدان مضيئة إلى عبارات متوهجة باستخدام أشكال الحروف الفينيقية.