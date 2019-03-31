نهيان بن مبارك يكرّم مديرة الباليه في دار أوبرا باريس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح راعي مهرجان أبوظبي، أوريلي ديبون، مديرة الباليه في دار أوبرا باريس، بمنحها جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2019، بالتعاون مع شوبارد تقديراً لإسهاماتها الجليلة في فن الباليه طوال 32 عاماً.

وقدّم معاليه الجائزة لـ«أوريلي ديبون» ضمن حفل خاص أقيم في مجلسه بحضور لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وذلك قبيل أمسية باليه دار أوبرا باريس ضمن فعاليات برنامج مهرجان أبوظبي في قصر الإمارات، بعنوان «جولز - جواهر» من إبداع الرائع جورج بالانشين، وذلك في أول عرض عربي لهذا العرض الذي يستوحي عناصره من أعمال مصمم المجوهرات الشهير «كلود أربلز»، ويتألف من 3 لوحات تحتفي بثلاثة أحجار كريمة هي الزمرد والياقوت والألماس، ويجمع موسيقى ثلاثة من كبار مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية، فلوريه وسترافينسكي وتشايكوفسكي، أدتها فرقة «أوركسترا با دي لو» إحدى أعرق فرق الأوركسترا الفرنسية، بقيادة فيلو بان.

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وأحيا العرض الذي أشرفت عليه «أوريلي ديبون»، مديرة البالية في دار أوبرا باريس، 60 راقصاً وراقصة، في لوحات تحفل كل منها ضمن هذا العرض بأسلوب موسيقي ومزاج مختلف، فلوحة «الزمرد»، التي اعتبرها بالانشين «استحضاراً لفرنسا بأناقتها ورفاهيتها وأزيائها وعطورها»، تستذكر رقصات الرومانسيين الفرنسيين في القرن التاسع عشر، بينما يسود لوحة «الياقوت» الطابع الشبابي، وهي ثمرة تعاون بين سترافينسكي وبالانشين، أما لوحة «الألماس» فتستحضر عظمة الإمبراطورية الروسية ومسرح «ماريينسكي» حيث تدرب بالانشين. وقد وصفت ماري كلاركوكليمنت كريسب هذه اللوحة بالقول: لو فقدنا إرث الباليه الروسي الرائع بكامله، فإن عرض «الألماس» يختزل مضمونه بأفضل صورة ممكنة.

جسور تواصل

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إن العرض العربي الأول لهذا العمل يعكس الدور العالمي للمهرجان في صناعة مشهد الثقافة والفنون عالمياً، وفي بناء جسور التواصل بين منطقتنا والعالم».

وقال لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة: «لا يوجد طريقة أفضل من متعة مشاهدة إبداعات جورج بالانشين للاحتفاء بالحوار الثقافي الفرنسي - الإماراتي». فيما قالت كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني لدار شوبارد: نحن في دار شوبارد فخورون بتقديم الجائزة لأوريلي ديبون لخدماتها المتفانية طوال مسيرتها المهنية لفن الباليه.