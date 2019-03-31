لطيفة: أشعار محمد بن راشد آل مكتوم تحمل رسائل للعالم أجمع

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

ملحمة غنائية، تلخص حال المجتمعات والشعوب الناطقة بالعربية وبلغات أخرى، هي قصيدة «فتنة الإرهاب» التي كتب كلماتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تلك القصيدة التي زينت بها الفنانة التونسية لطيفة، مسيرتها الفنية، بعد أن شدت بها خلال الحفل الخاص بجائزة الصحافة العربية الذي استضافته دبي، نهاية الأسبوع الماضي، لتكون هذه القصيدة هي الثالثة، التي تغنيها الفنانة، من كلمات صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي لم تكن ملحمة غنائية فقط، وإنما هي قصيدة تعبر عن الشعوب الحية، التي يحركها النبض السليم، والأخلاق الإنسانية، ولا سيما أنها تتماهى في معانيها مع مشاعر المسلمين وغير المسلمين من أبناء الأرض.

القناة الرسمية لصاحب السمو نائب رئيس الدولة، على موقع «يوتيوب» كانت قد نشرت كليباً مصوراً للقصيدة، التي غنتها الفنانة لطيفة، التي قامت بدورها بإعادة تغريدها على موقع «تويتر»، مرفقة إياها بتغريدة قالت فيها: «تشرفت بغناء أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي حملت رسائل للعالم أجمع وليس لعالمنا العربي فقط».

وقالت لطيفة في تصريحات لها على هامش فعاليات حفل جائزة الصحافة العربية: شرف لي أن أقف على المسرح العظيم، وهذه هي المرة الثالثة التي أغني فيها من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كلماته قوية وهادفة ومباشرة، وليس بإمكان أي أحد أن يكون بهذه الصراحة، بدءاً من قصيدة «رسالة إلى الأمة» ومروراً بقصيدة «إلى أمتي» ووصولاً إلى قصيدة «فتنة الإرهاب».

وأضافت: نحن نرى ما الذي يفعله الإرهاب في كل الأوطان، ليس فقط في وطننا العربي، الذي رأى على يد الإرهاب الدمار والتهجير لشعوبنا، وإنما في كل العالم، سواء في باريس ولندن ونيوزيلندا، وهذه رسالة قوية جداً، وكلام قوي ولي الشرف أن أتواجد في هذا الصرح.