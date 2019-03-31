الشارقة تعزز حضور «الضاد» دولياً بإيطاليا

المصدر: Ⅶ ميلان - البيان

ضمن مشروعها الحضاري والثقافي الكبير، الذي تقوده برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شاركت إمارة الشارقة في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الثقافة واللغة العربية، الذي نظمته «جامعة القلب المقدس الكاثوليكية» في ميلان بإيطاليا، احتفاء بالثقافة والأدب العربي، بشراكة استراتيجية مع «هيئة الشارقة للكتاب»، وبالتعاون مع «مجمع اللغة العربية بالشارقة».

وضم وفد الشارقة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومحمد خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور محمد المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، وحضر المهرجان عبدالله حسن الشامسي، قنصل عام دولة الإمارات في ميلانو، وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية في إيطاليا، وأدباء ومثقفون وشعراء من العرب والإيطاليين، وأكثر من 500 طالبة وطالب إيطالي وأوروبي يدرسون الأدب العربي في قسم اللغة العربية بـ«جامعة القلب المقدس».

مسيرة حضارية

وجاءت مشاركة الشارقة في المهرجان، الذي عقد تحت شعار «شهر زاد خارج القصر»، ضمن جهودها الدولية في تعزيز حضور اللغة العربية دولياً وتقديم المنجز المعرفي العربي إلى المشهد الثقافي العالمي، واستعراض دور اللغة العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية، إذ شكلت هذه المشاركة استكمالاً لسلسلة الجهود، التي تمضي بها الإمارة من خلال العديد من المبادرات الداعمة للغة العربية وثقافتها وأدبها في مختلف دول العالم.

مساهمات كبيرة

حول أهمية المهرجان، بالتزامن مع فعاليات «معرض الكتاب العربي والكتاب الإيطالي عن العالم العربي»، قال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في كلمته خلال افتتاح المهرجان: «إن الاحتفاء باللغة العربية وجماليتها في ميلان قلب الثقافة الأوربية، يجدد فخرنا واعتزازنا بلغتنا الأم، ويكشف معرفة العالم بجماليتها، وفرادتها بين لغات العالم».