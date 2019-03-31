ستوديو للموسيقى يثري مهارات طلبة «الكندية دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أنشأت الجامعة الكندية دبي ستوديو للموسيقى في حرمها الجامعي، وذلك في إطار نهجها التعليمي الشامل. أصبح الآن بإمكان طلاب كليات الأعمال والعلوم والهندسة والعمارة والاتصالات التعبير عن ذوقهم الإبداعي في مساحة مُخصصة لذلك مُزودة بمجموعة من الأدوات الموسيقية المتميزة.

واكتملت المنشآت الموسيقية بالجامعة بالكشف الأخير عن بيانو كبير في المسرح الأحمر في الجامعة، ما يضيف إلى مجموعة رائعة من الموارد الموسيقية، التي تهدف إلى تحديث التجربة التعليمية.

ومن بين هؤلاء الطلاب الطالب فراس أيمن، وهو طالب في السنة الأخيرة في برنامج بكالوريوس إدارة المؤسسات الصحية، الذي حصل على منحة دراسية للمواهب الخاصة في الجامعة.

وهناك أيضاً طالب الزمالة فيصل الخاني، الذي مُنح أيضاً منحة دراسية للمهارات الخاصة وهو عازف بيانو كلاسيكي مُدرب.

ويُعد استوديو الموسيقى في الوقت الحالي مقراً لنادي الموسيقى بالجامعة ومُجهز بأدوات العزف المطلوبة بالإضافة إلى أجهزة الصوت اللازمة للعروض الصوتية.